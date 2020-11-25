Миллионы французов, измученных жесткими мерами нынешнего антиковидного локдауна, ждали телеобращения президента Эмманюэля Макрона к нации как манны небесной, и он их не подвел. "Пик второй волны эпидемии во Франции пройден", - заявил глава государства и сообщил о том, что режим карантина может быть отменен в середине декабря.

Пропуска для французов оставят, но отходить от дома теперь можно будет дальше, чем прежде. Фото: Reuters

По его словам, число новых случаев заражения коронавирусом в последнее время во Франции постоянно снижалось. "Раньше их было свыше 60 тысяч в день, а на прошлой неделе в среднем в три раза меньше - 20 тысяч", - отметил французский руководитель. Одновременно немного снизилась нагрузка на больницы, хотя и сейчас 4,3 тысячи больных находятся в палатах интенсивной терапии.

Смягчение карантина будет проходить поэтапно, а отмена ограничительных мер - выборочно. На первом, который начнется утром в субботу, 28 ноября, власти разрешат открыться тем коммерческим точкам, которые не входили в разряд "первой необходимости". Речь идет о книжных, парфюмерных магазинах, тех, что торгуют одеждой, обувью и, конечно, игрушками, которыми французы традиционно одаривают своих чад в рождественские и новогодние праздники. При этом нормы санитарной безопасности должны быть усилены. В частности, речь идет о том, чтобы на каждого покупателя приходилось уже не четыре квадратных метра торговой площади, а минимум восемь.

Письменные пропуска, что действовали до сих пор, остаются, но теперь французам разрешено совершать трехчасовые прогулки, а их радиус расширен до 20 километров от места жительства (раньше был один километр).

Что касается верующих, то им откроют доступ к мессам и другим богослужениям в стенах храмов, чего они добивались в ходе целого ряда протестных акций на протяжении ряда недель. Правда, принять участие в них сможет ограниченное количество прихожан - не более 30.

На втором этапе, а он начнется 15 декабря, карантин может быть отменен, как подчеркнул Эмманюэль Макрон, при условии, "если мы снизим количество случаев инфицирования COVID-19 до 5000 в день, а в реанимации будут находиться не более двух-трех тысяч человек". Это, в частности, будет означать снятие ограничений на передвижения, в том числе на поездки по стране с тем, чтобы люди смогли отметить приближающиеся праздники в кругу родных и близких. Вместе с тем французский президент призвал соотечественников по возможности не отправляться в путь без особой надобности. Тогда же распахнут двери музеи, кинозалы, театры, библиотеки.

Вместо карантина во Франции введут комендантский час с 21.00 до 7.00 следующего дня

Важная деталь: вместо карантина введут комендантский час с 21.00 до 7.00 следующего дня. Исключение сделают лишь для католического Рождества - 24 декабря и 31 декабря - в канун Нового 2021 года, когда народ сможет свободно циркулировать вечером и ночью. Что касается ресторанов, кафе, бистро и прочих точек общепита, а также фитнес-клубов, то они останутся под замком до 20 января и заработают только в том случае, если эпидемическая ситуация улучшится самым радикальным образом.

"Мы должны сделать все для того, чтобы не допустить третьей волны эпидемии и третьего локдауна", - заявил Макрон и призвал соотечественников быть крайне осторожными в праздники. Большие надежды в Елисейском дворце связывают с вакцинацией от коронавируса. По словам французского президента, вакцинация не будет обязательной для всех, и французы смогут пройти ее в добровольном порядке.

Взгляд из Италии

Из-за катастрофической нехватки мест в больницах итальянские регионы, переживающие "вторую волну" эпидемии, решили привлечь гостиничные структуры для обеспечения 20 тысяч коронавирусных больных достойной изоляцией. Речь, как правило, идет о бессимптомных пациентах. На данном этапе эта цель пока еще до конца не достигнута, но, как отмечают эксперты, находящаяся под небывалым прессингом итальянская система здравоохранения смогла, наконец, немного перевести дыхание. Президент Ассоциации гостиничного бизнеса Джузеппе Рошиоли поясняет, что из 1200 столичных отелей сейчас открыты лишь 200, и только 15 из них готовы принять пациентов, с которыми начали уже работать 6-7 структур. По данным Assohotel, выручка отелей в крупных городах в этом году снизилась на 90 процентов. По расчетам этой организации, около половины римских гостиниц больше не откроются из-за убытков, с которыми они столкнулись в последние месяцы. Местным отельерам, борющимся за выживание, новая антивирусная схема пришлась по душе. Ведь муниципальные власти ввели расценки в размере 30 евро за постояльца. Эта небольшая цифра позволит гостиничным структурам покрыть расходы на уборку, выплатить некоторые налоги, оплатить коммуналку.

Подготовила Нива Миракян, Рим

А как у нас

Самарская область

Пациентов после перенесенной коронавирусной инфекции реабилитируют в санаториях на современном оборудовании. В самарском регионе людей восстанавливают с помощью новой разработки - дыхательного тренажера-массажера. Он помогает очистить легкие и дышать полной грудью даже после тяжелых осложнений, освоить правильное диафрагмальное дыхание. Как говорят специалисты, это дает раскрытие новых кровеносных капилляров, а значит, запускает работу всех систем организма. Каждому пациенту в санатории выделяют личный аппарат. Медики отмечают, что после физиотерапевтической процедуры у пациентов растет уровень снабжения крови кислородом и наблюдается физический и эмоциональный подъем.

- С помощью аппарата тренируется как вдох, так и выдох, но пациентам, перенесшим пневмонию или коронавирусную инфекцию, нужно аккуратнее выдыхать, поэтому мы тренируем с ними вдох, а выдох идет в спокойном состоянии, без тренажера, - объяснила Анна Шишкина, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава Самарской области.

Сейчас в четырех самарских санаториях находятся на долечивании около 500 пациентов, переболевших коронавирусом. В здравницы людей отправляют после двухнедельного пребывания в стационарах. В ближайшее время количество мест в санаториях для долечивания увеличат до 760.

Заведующий терапевтическим отделением санатория "Волга" в Самаре Максим Еремин подчеркнул, что задача врачей - улучшить качество жизни пациентов, помочь им восстановить двигательную и дыхательную активность, а также провести курс психотерапии: после перенесенных тяжелых заболеваний люди нуждаются в эмоциональной поддержке, положительном настрое.

Пензенская область

В соседней Пензенской области также стартовала региональная программа для переболевших коронавирусом в тяжелой форме. Они также смогут пройти реабилитацию в местных санаториях бесплатно, за счет регионального бюджета. Ингаляции, массаж, кислородные коктейли и свежий воздух - вот что предлагает им восстановительная медицина.

С инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев сразу после того, как сам переболел коронавирусом в ноябре. Он был на больничном 19 дней и недавно вернулся к работе.

- У некоторых пациентов с коронавирусом остались последствия, которыми нужно заниматься. Нельзя просто выписывать тяжелых больных домой, врачей первичного звена и так не хватает. Региональная программа реабилитации включает комплекс процедур и мероприятий на базе местных санаториев, - пояснил глава региона.

Местные здравницы уже имеют такой опыт работы. С мая здесь поправили здоровье более 50 медиков, переболевших коронавирусом, тоже за счет регионального бюджета. После выздоровления им дают время прийти себя и поправить здоровье.

- С начала пандемии я три месяца проработал в "красной зоне". Переселился в больницу, чтобы не подвергать риску жену и двоих детей. В итоге смог увидеться с ними только в санатории. Мы отлично провели время все вместе в санатории, а потом я снова вернулся в больницу, - рассказывает хирург областной больницы Александр Герасимов.

Врачи поддержали идею отправлять на реабилитацию после коронавируса в здравницы, чтобы быстрее освобождались больничные койки. Сейчас ежедневно в регионе госпитализируют с коронавирусом до ста человек, и примерно столько же выписывают.

Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале тоже применяют новые разработки - выявлять коронавирус и пневмонию там врачам-рентгенологам помогает искусственный интеллект. Общеизвестно, что сегодня доктора, работающие с анализом данных компьютерной томографии и рентген-изображений, испытывают колоссальную нагрузку. За дежурство перед их глазами проходят сотни снимков. И нет гарантии, что уставший специалист поставит стопроцентно верный диагноз. Чтобы исключить ошибки, на Ямале сразу несколько самых крупных больниц региона - в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги - подключили к платформе искусственного интеллекта.

Работает система так. Лечебные учреждения, оснащенные цифровыми КТ, моментально передают изображения легких пациентов в региональный центральный архив медицинских изображений, с которым и работает умная система. Искусственный разум обрабатывает данные и не более чем через 15 минут выдает врачу на компьютер квинтэссенцию информации, отдельно высвечивая красным цветом данные пациентов с самым тяжелым поражением легких. Что позволяет доктору обратить внимание в общем потоке в первую очередь именно на них. И тут же принимать меры по лечению больного.

- Преимущество использования искусственного интеллекта особенно актуально в медучреждениях с большим потоком пациентов при дефиците и загруженности врачей-радиологов, - отмечает директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. - Мы начали запускать и тестировать систему еще в мае, в первую волну пандемии, сейчас понимаем, насколько она облегчает работу врачам в сегодняшних экстремальных условиях.

Подготовили: Ольга Дмитренко (Самара), Наталья Саванкова (Пенза), Елена Мационг (Салехард)