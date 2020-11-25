1 декабря 2020 года исполняется 15 лет с того дня, как Коми-Пермяцкий автономный округ объединился с Пермской областью. В Конституции РФ появился новый субъект - Пермский край.

- Но, к сожалению, развития, на которое было так много надежд, практически не произошло. Наоборот, округ стал постепенно скатываться по большинству экономических показателей и остается одной из самых проблемных территорий Прикамья, - считает депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Осокин. - Жизнь людей здесь не только не улучшилась - в ряде населенных пунктов она стала просто невыносимой. Что можно сделать для исправления ситуации? Полагаю, правительству края в первую очередь надо обратить особое внимание на развитие малого и среднего бизнеса (МСБ), на предпринимателей, рабо­тающих в лесной и деревоперерабатывающей отрасли на территории Коми-Пермяцкого округа, она всегда была здесь одной из ведущих. Еще раз подчеркну: решение следует искать именно в модернизации предприятий полной переработки древесины, в том числе и низкосортной, на территории Коми округа.

По мнению парламентария, только с развитием производства и созданием новых рабочих мест улучшится социальное положение жителей и можно будет остановить убыль населения, отъезд молодежи. Пока же с представителями малого и среднего бизнеса расторгаются договоры долгосрочной аренды леса, что зачастую ведет к их разорению. В результате с 2010 по 2019 год ежегодная расчетная лесосека в округе сократилась почти на 400 тысяч кубометров.

Субъекты МСБ вынуждены приобретать лес на аукционах, где попённая плата в несколько раз выше, чем прописывалась по договору аренды, при низком качестве деловой древесины. Из-за этого бизнес не выдерживает конкуренции и уходит из отрасли. Закрываются производства, растет безработица. В 2019 году, по данным налоговой службы, в округе прекратило свою деятельность более 100 предприятий малого и среднего бизнеса.

Необходимо также попытаться в короткие сроки найти решение затянувшейся проблемы ремонта муниципального жилья. Ее, по мнению депутата, необходимо рассматривать совместно с развитием производства. Много строений признано аварийными, еще больше нуждаются в капитальном ремонте. На сегодняшний день состояние муниципального жилищного фонда Коми округа просто удручающе: из 3390 квартир и 1153 домов в капитальном ремонте нуждаются 2104 и 850 соответственно.

Кроме того, нельзя забывать о частных домах, они также требуют ремонта, считает Михаил Осокин. В некоторых муниципалитетах из-за отсутствия лесосечного фонда появились большие очереди за деловой древесиной и дровами.

- Серьезной отраслью экономики округа всегда было сельское хозяйство. Чтобы хоть как-то исправить нынешнюю ситуацию, необходимо уделить ему особое внимание. В настоящее же время большинство сельхозпредприятий закрылось. И причин тому множество. Одной из мер поддержки производителей, занимающихся разведением животных, будет сеть убойных пунктов средней и малой мощности в районах, - говорит Михаил Осокин. - Сейчас же доставка животных до убойного пункта, а это порой весьма значительные расстояния, обходится производителю очень дорого, что влечет за собой увеличение себестоимости и как следствие - цены на мясные изделия.

Раньше в каждом районе действовали убойные пункты, предприятия переработки молока, другие предприятия, связанные с сельским хозяйством. Владельцы домашних хозяйств тоже ими пользовались и не искали, куда сбыть излишки мяса или молока. Потому и было много подворий, где выращивали домашний скот.

В округе была неплохо развита инфраструктура: работали учреждения культуры, детские сады, школы. Сегодня эта сфера также переживает период упадка, требует значительной поддержки и внимания со стороны краевых властей.

- Считаю, что при правильном хозяйственном управлении большинство этих вопросов можно было давно решить полностью или хотя бы частично, - резюмирует Михаил Осокин. - Но пока ситуация остается практически без изменений, а в некоторых сферах даже ухудшается.