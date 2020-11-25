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Рубрика: Культура

Антракт окончен

Нижегородским театрам разрешили играть спектакли для зрителей
Текст: Анна Ермакова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 266(8320)
Весенний месяц март вместе с радостной капелью привнес в нашу жизнь много забот о том, как избежать встречи с коварным и беспощадным COVID-19. Из-за него закрыли для зрителей все театральные залы. Больше полугода не раздавались трели звонков, извещающих о начале спектакля. Но скоро они зазвучат! Зрительные залы гостеприимно распахнут двери для нас, поклонников и зрителей!
Восемь месяцев пустовал зал Нижегородского академического тетра драмы им. М. Горького. Скоро в нем опять появятся зрители. Фото: Валерия Авдеева Восемь месяцев пустовал зал Нижегородского академического тетра драмы им. М. Горького. Скоро в нем опять появятся зрители. Фото: Валерия Авдеева
Восемь месяцев пустовал зал Нижегородского академического тетра драмы им. М. Горького. Скоро в нем опять появятся зрители. Фото: Валерия Авдеева

Театр - это чудо, имеющее два крыла: сцена и зрительный зал. Артисты на сцене и зрители в зале обмениваются энергетикой, их сердца стучат в едином ритме, игра актеров вызывает улыбку или грусть зрителей. А аплодисменты - желание играть еще лучше. Встреч с этим чудом мы были временно лишены.

Попав в беду, театры не сдались и переместили свою активность в интернет-пространство: выкладывали видеозаписи спектаклей, транслировали открытые репетиции, артисты читали любимые литературные произведения для взрослых и сказки для детей. Творческие портреты ведущих и молодых актеров дали возможность лучше узнать, кто формирует сегодня лицо нижегородских театров. Было придумано немало нового и интересного, виртуальная жизнь театров стала живой и разнообразной. Но, к сожалению, не может она заменить живые встречи.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
В Hижнем Новгороде разрешили показывать зрителям спектакли, но с ограничениями

Зрителей в театрах не было, но артисты, режиссеры и другие сотрудники работали, понимая, что после долгой разлуки встреча обязательно состоится и дорогих гостей нужно будет порадовать чем-то "свеженьким". Каждая труппа подготовила несколько премьерных спектаклей. Уже один перечень премьер впечатляет. Некоторые показали на закрытых просмотрах, где присутствовала немногочисленная, приближенная к театру, публика. В социальных сетях появились восторженные отклики на новые спектакли, которые возродили надежду на скорую встречу в залах театров.

Известно, что государственные и муниципальные театральные коллективы работают в соответствии с государственным заданием. Оно включает в себя два важных показателя: количество зрителей и выпуск новых спектаклей. Бюджетные средства выделяются именно на эти цели. И если, исходя из эпидемиологической ситуации, можно уменьшить первый показатель или "закрыть глаза" на его невыполнение, то что делать театрам с количеством премьер? Ответ один: репетировать, ставить и ждать возможности показать их зрителям.

Мы можем гордиться всеми нижегородскими театрами - спектакли созданы. В них вложены энтузиазм и поиск трупп и их творческих лидеров. Но полноценно спектакль рождается лишь тогда, когда зритель скажет свое веское слово. Произведение искусства, в том числе театрального, живет для зрителя. Без него спектакль "теряет форму", из него уходит нерв.

Наконец нижегородским театрам разрешили играть для публики. Правда, заполнить зал можно только на 30 процентов и соблюсти все требования Роспотребнадзора. Хочется, конечно, видеть полные залы, но придется утешиться тем, что в Москве театры могут заполняться лишь на четверть. Главное - выход найден. Да, не идеальный. Да, с ограничениями. Но театр и его зритель снова вместе.

Премьеры, которые мы увидим

Нижегородский академический театр драмы имени М. Горького

"Доктор Живаго" по роману Б. Пастернака, монологи любви без антракта. Режиссер Зоя Куликовская. (16+)

"Мальчики", пьеса Н. Садур по мотивам произведений Виктора Астафьева. Режиссер Валерий Саркисов. (16+)

"Энергичные люди", пикантный стресс-водевиль в двух действиях по повести для сцены Василия Шукшина. Режиссер Алла Решетникова. (16+)

Театр "Комедiя"

"Сыщики", исторический детектив по рассказу Н. Свечина "Дело молитовских отравителей".

Инсценировка Е. Муравьев. Режиссер Надежда Ковалева. (16+)

"Обыкновенные люди", история одной семьи по пьесе В. Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас". Режиссер Вадим Данцигер. (16+)

Театр юного зрителя

"Прощай, конферансье!", фрагменты жизни между номерами эстрадного концерта в двух действиях, Григорий Горин. Режиссер Ирина Страхова. (12+)

"День отдыха", лечебно-оздоровительный переполох в 2-х действиях, Валентин Катаев. Режиссер Елена Фирстова. (12+)

Театр "Вера"

"Капитанская дочка", Б. Вахтин по повести А. Пушкина. Режиссер Владимир Червяков. (12+)

"Поезд на фронт", по пьесе Ю. Поспеловой "Бах-бах-бах!". Режиссер Александр Ряписов. (6+)

"Веселая страна Чукоккала", по сказкам К. Чуковского "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха". Постановка Ирины Лаптиевой. (0+)

Арзамасский театр драмы

"Рядовые", А. Дударев. Режиссер Аман Кулиев. (12+)

"Услышьте их и помните о них", театральная композиция по дневникам Тани Савичевой, Анны Франк и малоизвестным страшным хроникам подростков из Европы. Режиссер Елена Стребкова. (12+)

"Чайка", А. Чехов. Режиссер Александр Иванов. (16+)

"Трактирщица", К. Гольдони. Режиссер Ольга Елизарова (Москва). (16+)

Нижегородский камерный музыкальный театр имени В. Степанова

"Нефертити", балет театра танца "Солнечный бестселлер". Хореограф-постановщик Елена Хиценко. (0+)

"Парижские тайны", мюзикл К. Брейтбурга и Е. Муравьева по мотивам романа Эжена Сю. Режиссер Сергей Сметанин. (12+)

Концерт "Вам, маэстро!". К 90-летию со дня рождения основателя театра. (12+)

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