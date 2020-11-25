Песков заявил о более активном графике командировок Путина

Президент возвращается в более активный график командировок. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Напомним, что сегодня Владимир Путин посетит Саров.

"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам", - отметил Песков. "Чем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - добавил он.

На просьбу прокомментировать информацию о планах Путина посетить 1 декабря Тобольск, Песков сказал, что о поездках президента в регионы будут сообщать своевременно.

На вопрос о том, учитывали ли при организации сегодняшней поездки президента в Саров то, что Нижегородская область - в лидерах по распространению коронавируса, представитель Кремля пояснил, что "визит осуществляется именно в Саров". А Саров - это закрытое территориальное образование, напомнил он. "Там, конечно, ситуация контролируется более эффективно", - оценил Песков.