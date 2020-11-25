Пьяные экс-сотрудники разбили "Золотую маску" пермского театра

Двое бывших сотрудников Пермского театра оперы и балета в нетрезвом состоянии взломали кабинет одного из руководителей учреждения и разбили награду российского фестиваля "Золотая маска".

Как пояснили корреспонденту "РГ" в региональном МВД, в правоохранительные органы поступило заявление от руководства пермского театра о совершении преступления. В настоящее время по данному факту проходит проверка, опрашиваются свидетели происшествия, устанавливается размер ущерба.

Напомним, награда "Золотая маска" была учреждена Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Пермский театр оперы и балета за все годы существования фестиваля получил 31 "Золотую маску". Две из них завоеваны в этом году в номинациях "Лучшая женская роль" и "Лучший художник по свету".