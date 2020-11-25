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25.11.2020 16:13

Российская компания разработала подборщик соли, не имеющий аналогов в мире

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Крупнейшая соледобывающая компания в РФ - "Руссоль" - запустила в работу новый экспериментальный подборщик соли, разработанный специалистами предприятия. Инновационная техника, не имеющая аналогов в мире, позволяет бережно и без вреда для экосистемы озера Баскунчак снимать соляной слой, а также готовить поля для роста новой соли.
Новинка отличается не только уникальными техническими характеристиками, но эффектным внешним видом. Фото: Компания "Руссоль" Новинка отличается не только уникальными техническими характеристиками, но эффектным внешним видом. Фото: Компания "Руссоль"
Новинка отличается не только уникальными техническими характеристиками, но эффектным внешним видом. Фото: Компания "Руссоль"

Как сообщила пресс-служба компании, воплотить идею в жизнь помогли американские партнеры - инженеры Rimpull Corporation, ведущего производителя грузовой техники в США. Концепция погрузчика полностью разработана российскими специалистами, а детали сконструированы и выпущены за океаном. От задумки до реализации прошло три года. Уникальный агрегат размером с трехэтажный дом был собран и протестирован на соледобывающем предприятии в Астраханской области. Для сбора агрегата американские инженеры прибыли сюда лично.

Фото: Пресс-служба ООО "Руссоль"
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"Руссоль" уже не впервые внедряет изобретения своих сотрудников в жизнь. Но этот проект стал не только технологическим прорывом при добыче соли открытым методом, но и позволил сделать процесс добычи более щадящим с точки зрения экологии. Современный погрузчик нового поколения поднимает рапу и сопутствующие породы с поверхности на глубине не более полуметра. Это позволяет собрать сырье и подготовить поля, где за 5-6 лет нарастает пласт чистой соли.

Новинка получила название "Харвестер СН 1000". Этим летом погрузчик прошел тестовые испытания и начал работу на экспериментальном участке соленого озера Баскунчак. В следующем году планируется добывать соль с помощью новой техники, увеличив объем добычи. Несмотря на внушительные размеры, управляет подборщиком один оператор, а его помощник следит за технической частью.

Мощный грузовой автомобиль отличается не только уникальными техническими характеристиками, но эффектным внешним видом. Сине-красная цветовая гамма для него была выбрана не случайно - этот колор вызывает ассоциации с героем комиксов о трансформерах, лидером автоботов Оптимусом Праймом.

Справка "РГ"

"Руссоль" объединяет три главных месторождения соли в стране - Илецкое, Баскунчакское и Усолье-Сибирское.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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