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25.11.2020 11:25
Рубрика: Культура

Творить между ударами сердца

Художник Салават Фидаи вырезает микроскульптуры на кончиках карандашей
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 266(8320)
Еще семь лет назад художника Салавата Фидаи никто не знал, потому что тогда он занимался не творчеством, а бизнесом. Но, когда после 20 лет офисной рутины наступило выгорание, нужно было искать новое дело. Салават нашел отдушину в изобразительном искусстве, которое вскоре из хобби превратилось в источник дохода.
Выставки работ мастера популярны во всем мире. Фото: Из личного архива Выставки работ мастера популярны во всем мире. Фото: Из личного архива
Выставки работ мастера популярны во всем мире. Фото: Из личного архива

Сегодня у художника более 10 миллионов подписчиков в популярной соцсети TikTok и миллионы просмотров на YouTube. Благодаря всемирной паутине работы становятся популярными во всем мире и даже появляются те, кто хочет научиться "делать, как Салават". Людей ведь привлекает оригинальное, а это то, что составляет суть творчества Салавата Фидаи. Художник работает в довольно узкой нише изобразительного искусства - миниатюре. Воссоздает на спичечных коробках копии известных картин великих художников, рисует на тыквенных семечках, орешках арахиса, расписывает матрешки. Правда, вместо улыбчивых румяных девушек здесь образы героев комиксов.

Микроскульптуры требуют ювелирной точности. Фото: Из личного архива

Но настоящей его страстью стали скульптуры на кончиках карандашей. За шесть лет он изготовил более 500 уникальных фигур, а если считать с повторами, то более 600. Среди них - персонажи всемирно известных сериалов, знаменитые здания, скульптурные портреты Владимира Путина и Дональда Трампа. Кстати, портрет российского лидера находится в музее "Русский Левша" в Санкт-Петербурге.

Фото: Предоставлено China Daily
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Работает мастер не "в стол", а на заказ. Среди клиентов - коллекционеры из разных стран. Российских ценителей миниатюры - единицы.

- К сожалению, в нашей стране люди мало интересуются искусством. Таких, кто может себе позволить дорогие предметы искусства, наберется едва ли один процент от всего населения. За рубежом же совсем иная картина: у них более 30 процентов - обеспеченные граждане, которые охотно покупают творения художников, - говорит Салават.

Поэтому и персональные выставки его проходят за границей. Их уже более 20. Самой посещаемой - миллион человек - была в Шардже (ОАЭ) в 2016 году. Такое нереальное, на первый взгляд, количество объясняется тем, что выставка работ Салавата Фидаи располагалась на входе в зал международной книжной ярмарки, и каждый посетитель проходил через экспозицию. Работы были выставлены под прозрачными колпаками, а разглядывали их зрители через лупу. У них была даже возможность наблюдать за процессом работы скульптора: он вырезал фигурки на кончике карандаша прямо в зале, а процесс транслировался в эфир на огромном экране.

Некоторые работы Салавата Фидаи сделаны в единственном экземпляре. Фото: Из личного архива

Самая большая и, пожалуй, самая знаменитая коллекция была создана Салаватом в рамках рекламной кампании сериала "Игра престолов". Эта экспозиция объехала практически всю Юго-Восточную Азию в 2017 году, а также выставлялась в городах Польши и Румынии в 2019 году. Создатели культового сериала заказали уфимскому художнику более 30 персонажей и символов саги. В их числе "Железный трон" - одна из дорогих сердцу автора миниатюрных работ. Среди его любимых произведений также Эйфелева башня, птичка в клетке, мультяшный герой робот ВАЛЛИ, скульптуры лошадей. Хотя, признается скульптор, в разные периоды у него разные "любимчики". Ведь дорого и близко то, что потребовало большой отдачи, внимания и мастерства. Взять ту же Эйфелеву башню с ее ажурными переплетениями. Однажды Салават выполнил ее на грифеле сечением в полмиллиметра.

Вообще эта достопримечательность в творчестве мастера присутствует постоянно. Недавно, например, он изготовил ее на губной помаде. Говорит, захотел попробовать новый материал. Одна косметическая фирма решила сделать промоушн своей продукции в виде серии микроскульптур и прислала Салавату целую коробку с тюбиками. Но помада, скорее, лирическое отступление от основной темы - графита.

Фото: Из личного архива

- Это материал, который бросает мне вызов. Он кажется твердым, но под микроскопом похож на сливочное масло, - говорит Салават Фидаи.

Все скульптуры Салават Фидаи вырезает из цельного куска графита под микроскопом с помощью ремесленного ножа с различными насадками. Некоторые миниатюры состоят из нескольких частей, скажем, надетые дужками друг на друга замочки. На вопрос "как?" Салават Фидаи философски отвечает:

Фото: Из личного архива

- Быть скульптором-миниатюристом или монументалистом - практически одно и то же, везде действует принцип, сформулированный еще Микельанджело: надо просто отсечь все лишнее.

Правда, графит - не мрамор и не гранит, он очень хрупкий и требует не только ювелирной точности в обработке, но и бережного обращения. Поэтому важно спокойное состояние духа и тишина. Напряжение нервов и зрения при этом, разумеется, колоссальное. Порой мастеру приходится задерживать дыхание и работать буквально между ударами сердца.

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По профессии Салават Фидаи юрист, но и изобразительное искусство было близко ему с детства - родители художники-преподаватели, а Салават и сам учился в Республиканской художественной гимназии имени Касима Давлеткильдеева. В детстве не только рисовал, но и вырезал фигурки из дерева или мела. Когда, оставив офисную работу, занялся творчеством, то к скульптуре пришел не сразу. Сначала была художественная фотография, потом живопись. Его картины из "дождливой серии" выставлялись в Москве и их раскупили коллекционеры. Чаще всего заказы приходилось отправлять за рубеж, и было немало хлопот с отправкой, не в последнюю очередь, из-за размеров. А когда занялся скульптурой, проблемы отпали сами собой - каждый карандаш упаковывается в пенал, где его помещают так, чтобы ничего не повредилось, и можно отправлять хоть на край света.

Большинство произведений Салават Фидаи находятся в частных и музейных коллекциях за рубежом. Но, как пообещал автор, скоро у жителей и гостей Уфы появится возможность посетить его первую персональную выставку в России, где они смогут наконец увидеть воочию миниатюрные шедевры нашего земляка.

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