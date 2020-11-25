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Рубрика: Общество

Ночной дозор издалека

Школы и детсады столицы Удмуртии переведут на новую систему охраны
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 266(8320)
Власти Ижевска решили перевести школы и детские сады города на новую систему ночной охраны.
Системы дистанционного наблюдения настолько прочно вошли в наш быт, что наличие вахтера там, где его способна заменить видеокамера, воспринимается как архаизм Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Системы дистанционного наблюдения настолько прочно вошли в наш быт, что наличие вахтера там, где его способна заменить видеокамера, воспринимается как архаизм Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Системы дистанционного наблюдения настолько прочно вошли в наш быт, что наличие вахтера там, где его способна заменить видеокамера, воспринимается как архаизм Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Вместо привычных сторожей присматривать за образовательными учреждениями станут теперь частные охранные агентства, сотрудники которых должны установить на подконтрольных объектах видеонаблюдение, а также датчики дыма, движения и фиксации оставленных предметов. Если вдруг возникнет внештатная ситуация, на место выедет спецотряд.

По словам заместителя главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова, такое нововведение продиктовано исключительно современными реалиями и развитием технологий. Оно позволит исключить ситуации, угрожающие жизни сторожа, а также предоставит возможность одновременно держать в поле зрения все здания учреждения и прилегающую к нему территорию.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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- Не использовать эти возможности было бы неразумно. Проект, который предлагается реализовать, это прежде всего безопасность наших детей. Мы детально проработали техническое задание, учитывая опыт российских городов, где успешно введена подобная система. Мы не отказываемся от дневной охраны учреждений образования, а лишь усиливаем ее системой видеонаблюдения, которая позволит круглосуточно контролировать всю территорию вокруг зданий, - уточнил Чистяков.

Первый этап внедрения новой системы включает создание подрядчиком всей необходимой инфраструктуры. Планируется, что муниципальный контракт на оказание услуг будет заключаться на три года. В управлении образования администрации города добавили, что проект коснется всех школ Ижевска, кроме тех, где это невозможно по техническим причинам. Сокращенным сторожам предложат другие вакансии внутри школы или детского сада. Так, только в дошкольных учреждениях сейчас есть 72 вакансии с минимальными требованиями к уровню квалификации сотрудника: нужны вахтеры, уборщики, дворники.

В свою очередь, в Госсовете Удмуртии подсчитали, что внедрение новой системы позволит и сэкономить. Так, если за последние три года на зарплату сторожей из бюджета выделили 772 миллиона рублей, то работа частных охранных агентств обойдется примерно в 586 миллионов рублей за этот же период.

- Сэкономленные средства - более 180 миллионов рублей - могут быть направлены на улучшение системы пожаротушения, обновление систем водоснабжения и водоотведения в учреждениях образования, - считает депутат Госсовета Удмуртии Надежда Онищенко.

Прямая речь

Надежда Вострокнутова, мама школьника:

- Я обеими руками за такие изменения. Все мы знаем, что некоторые сторожа порой просто спят на работе и толку от них никакого. Или иногда смотришь где-нибудь на охранника, а на его месте видишь сильно пожилого мужчину или женщину... Они в случае, например, ограбления и за себя-то постоять не смогут, не говоря уже про всю школу или любую другую организацию. А видеонаблюдение - метод проверенный и сейчас используется чуть ли не в каждой организации.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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