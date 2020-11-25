Ульяновский губернатор посетил "ковидный" госпиталь

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил отделения Центральной клинической медико-санитарной части (ЦК МСЧ) областного центра, где развёрнут госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, и пообщался с главными врачами региона. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Губернатор побывал в "красной зоне" госпиталя, пояснив, что на его работу ранее "неоднократно обращали внимание" пользователи социальных сетей. Медицинское учреждение было отремонтировано и оснащено в числе первых в условиях пандемии коронавируса. В ЦК МСЧ было развёрнуто 454 койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Сергей Морозов решил "лично обойти" лечебное и реанимационное отделения, посетил несколько палат, пообщался с пациентами и врачами.

"Медикам низкий поклон за труд. Услышал много тёплых слов от пациентов в адрес медработников и от всей души поддерживаю людей. Не обошлось без жалоб, в первую очередь, на работу первичного звена, которое сейчас тоже в авангарде борьбы с пандемией. Отработаем", - сказал Сергей Морозов.

Он также отметил, что интересовался мнением пациентов о лечении, отношении к ним со стороны медицинского персонала, наличии лекарств.

Губернатор сделал особый акцент на выплатах медработникам и пополнении запасов лекарственных препаратов в стационарах. Данный вопрос был обсуждён на встрече с главными врачами. Сергей Морозов также отметил, что идёт работа по обеспечению розничной продажи медикаментов, в том числе по линии федерального центра. Ещё один вопрос, который обсудили, касался.

В настоящее время в Ульяновской области развёрнуто более 2 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом. Госпиталь ЦК МСЧ удалось разгрузить благодаря дополнительной госпитальной базе.

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