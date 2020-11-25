В Башкирии автомобиль опрокинулся в реку, есть жертвы

Три человека погибли в результате опрокидывания автомобиля в реку в Ермекеевском районе Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Авария произошла ранним утром 25 ноября на 55-м километре автомобильной дороги местного значения "Тарказы - Новотроевка" вблизи села Тарказы Ермекеевского района. По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ 2109" съехал с дороги и опрокинулся в реку Ик. Для извлечения машины привлекли кран "МАЗ". В результате аварии погибли двое мужчин - 42-х и 25 лет, а также 34-летняя женщина. Медики оказали помощь 23-летнему мужчине и отпустили на амбулаторное лечение.

Причина ДТП устанавливается. На месте работают сотрудники ГИБДД.