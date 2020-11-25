На V Общероссийском юридическом форуме "Конституция-2020: эволюция публичной власти", который пройдет в Уфе, презентуют первую в стране QR-Конституцию. Стелы со специальными QR-кодами планируется массово установить в Уфе: в Башкирском государственном университете, в МФЦ, на автобусных остановках и в других социально значимых местах.

Контент будет варьироваться в зависимости от места размещения. В университете - все статьи. В МФЦ - акцент на социальных нормах. И т.п. Приняты законы о верховенстве Конституции Организаторами форума выступают Ассоциация юристов России, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, правительство Республики Башкортостан. В ходе форума ведущие юристы России расскажут о влиянии конституционных поправок на региональные законы. "Главная задача обновленной Конституции страны - обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь граждан и повышение эффективности государства, - подчеркивает сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников. - При этом ряд норм требует развития в действующем законодательстве. А чтобы заработал новый принцип единства публичной власти, нужно сформировать механизм взаимодействия всех уровней власти".