В Уфе экс-министр Гурьев оправдан по делу о превышении полномочий

Бывший вице-премьер и экс-министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, которого обвиняли в превышении должностных полномочий, был оправдан Кировским районным судом Уфы, который не нашел в действиях экс-чиновника состава преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Напомним, что Евгения Гурьева задержали в апреле 2019 года. По версии следствия, он превысил свои полномочия, когда в ноябре 2015 года организовал продажу коммерческой компании двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тысяч квадратных метров в обход конкурсных процедур и за 50 процентов от их кадастровой стоимости. По данным прокуратуры, ущерб составил 27 миллионов рублей. Гособвинитель просил назначить экс-чиновнику наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Евгений Гурьев своей вины не признал, настаивая на том, что действовал строго в рамках законодательства.