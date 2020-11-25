В Ульяновской области приняли бюджет на 2021 год

25 ноября депутаты Законодательного собрания Ульяновской области приняли во втором чтении главный финансовый документ региона

На заседании Законодательного собрания Ульяновской области губернатор Сергей Морозов выступил с бюджетным посланием, обозначив основные приоритеты социально-экономического развития территории. В своем выступлении глава региона дал общую характеристику бюджету. Сергей Морозов подчеркнул, что главный финансовый документ по-прежнему сохраняет социальную направленность, а его доходы и расходы рассчитаны с ростом.

"Несмотря на сложные экономические условия, в которых проходит формирование бюджета 2021-2023 годов, бюджетные приоритеты остаются неизменными - выполнение социальных обязательств перед гражданами и содействие достижению пяти национальных целей развития, обозначенных в Указе Президента. Это сохранение населения, здоровья и благополучия граждан; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. На сбережение здоровья и благополучия граждан на следующий год предусмотрено 26 миллиардов 774 миллиона рублей. Эти средства помогут нам решить основные проблемы здравоохранения. В связи с этим, финансовая политика на 2021-2023 годы будет ориентирована, в первую очередь, на борьбу с распространением пандемии, преодоление ее последствий, а также создание условий для стимулирования и восстановления экономики региона. Хочу отметить, что мы продолжим действия всех мер и инструментов поддержки, которые были начаты в ситуации пандемии коронавирусной инфекции и даже будем их расширять. Второе, на 410 миллионов рублей увеличится уровень финансирования мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Третье, свыше 2 млрд рублей будет направлено на создание условий для регулярных занятий населения нашего региона физической культурой и спортом. Четвёртое направление касается формирования комфортной и безопасной среды для жизни. В проекте областного бюджета на 2021 год на эту цель предусмотрено свыше 24 миллиардов рублей, - подчеркнул глава региона. - Отмечу явно выраженную социальную направленность бюджета. Как видите, наибольший удельный вес (более 63,3%) в расходах бюджета Ульяновской области занимают расходы на социальную сферу: систему социальной помощи населению, образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, включая финансовую помощь бюджетам муниципальных образований Ульяновской области. Если кратко дать характеристику бюджету 2021 года, то я бы его назвал бюджетом возвращения социально-экономической нормальности".

27 октября финансовый документ прошел процедуру публичных слушаний, после чего законопроект был принят депутатами регионального парламента 28 октября в первом чтении. Доходы утверждены в сумме 64,6 млрд рублей, расходы - 71,3 млрд рублей, дефицит - 6,7 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы, бюджет Ульяновской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы в полном объёме сформирован в программном формате в увязке с приоритетами, обозначенными в указах президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также с целями государственной политики Ульяновской области. В 2021 году планируется реализация 21 госпрограмм с общим объёмом финансирования 69,0 млрд рублей, что составляет 96,8% всех расходов. Кроме того, в государственные программы интегрированы 11 национальных проектов, на которые будет направлено 11,3 млрд рублей.

Наибольший объем средств на 2021 год направляется в отрасли социальной сферы - свыше 45 млрд рублей, что составляет 63,3% от общей суммы расходов. Значительные средства бюджета предусмотрены на реализацию программы в сфере здравоохранения - 12,3 млрд рублей, на социальную поддержку и защиту населения - 12,4 млрд рублей, на развитие образования - почти 12 млрд рублей, на развитие физической культуры и спорта - 2,2 млрд рублей, на культуру и туризм - 2,6 млрд рублей.

"В бюджете 2021 года решаются основные проблемы здравоохранения. Во-первых, в полном объёме от потребности предусмотрены средства в размере 1,038 млрд рублей на лекарственное обеспечение региональных льготных категорий граждан. Во-вторых впервые ликвидирован дефицит Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи - сумма составит 394 млн рублей. В-третьих, в полном объёме предусмотрено софинансирование субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий региональных Программ модернизации первичного звена здравоохранения в сумме 119,5 млн рублей. И, в-четвертых, страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения запланированы в полном объёме в сумме 5,3 млрд рублей", - отметила и.о. министра финансов региона Наталья Брюханова.

Приоритетом государственной политики региона является создание условий для полноценного развития детей в Ульяновской области. "Детский бюджет" в 2021 году составит 16,1 млрд рублей, или 17,3 % от общей суммы расходов.

Также в 2021 году в Ульяновской области будет продолжена работа по преодолению последствий экономического кризиса и постепенному переходу на рост, поэтому большое значение имеет развитие реального сектора экономики. Так, в следующем году на государственные программы развития транспортной системы будет направлено 8,9 млрд рублей, на сельское хозяйство - 4,8 млрд рублей, на ЖКХ - 2,2 млрд рублей, на строительство и архитектуру - 1,1 млрд рублей,на формирование областного инвестиционного климата - 540 млн рублей.

Помощь муниципальным образованиям составляет 15,9 млрд рублей.

25 ноября правительство Ульяновской области и депутаты фракции "Единая Россия" и ЛДПР в ЗСО заключили меморандумы, в соответствии с которыми дополнительные доходы 2021 года будут направлены на решение социально-значимых задач. В документах отражены приоритетные расходы и наказы избирателей.

"Бюджет Ульяновской области на 2021 год можно охарактеризовать как стабильный. Мы планируем его уверенно, предполагая 13 млрд рублей акцизов, и это - первый источник дохода, и по собираемости он выше, чем налог на прибыль, чем НДФЛ - эти налоги в 2020 году "просели" и у нас, и в других регионах. Но в отношении акцизов у нас наблюдается рост: на сегодняшний день в 2020 году мы их собрали уже 12 млрд. Наши соседи по Приволжскому федеральному округу такими доходами от акцизов похвастаться не могут", - отметил председатель комитета по бюджету и экономической политике Александр Чепухин.

"Фракция "Единая Россия" поддерживает проект бюджета. Он является смелым, конкретным, четким с точки зрения выполнения и наказов избирателей, и приоритетных проектов, и посылов федерального центра. На все национальные проекты, которые федеральный центр реализует, у нас заложено полное финансирование. Мы стоим на позиции не отнять и разделить, а привлечь в Ульяновск и область максимальное количество федеральных программ, профессиональной работой добиться увеличения федерального финансирования, бережно используя каждый бюджетный рубль", - подчеркнул первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, руководитель фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев.