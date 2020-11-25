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25.11.2020 16:22
Рубрика: Власть

За 2020 год в Мордовии создадут более 900 новых рабочих мест

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Несмотря на пандемию коронавируса, власти Мордовии планируют создать в этом году более 900 рабочих мест с конкурентной зарплатой.
Фото: Николай Гагарин Фото: Николай Гагарин
Фото: Николай Гагарин

Как сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательстве РМ, это произойдет благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве.

Следует отметить, что именно создание и сохранение рабочих мест станет главным критерием оценки работы регионального кабмина над нацпроектами.

Фото: Николай Гагарин
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- Каждый министр, даже если строятся социальные объекты, должен понимать: там всегда должны образовываться рабочие места, - подчеркнул врио главы РМ Артем Здунов в ходе состоявшегося на днях совещания по реализации национальных проектов в регионе. - Вопрос с занятостью - один из самых актуальных в республике, поэтому необходимо сделать внутренний план по министерствам по созданию рабочих мест. Особый упор - на экономический блок, министерства сельского хозяйства и промышленности.

Кстати

В условиях пандемии и связанных с ней экономических ограничений большинство компаний республики не снизили объемы производства. Продолжилась реализация инвестпроектов на ведущих предприятиях Мордовии. Это "Оптиковолоконные Системы", "Сарансккабель-Оптика", "Эпромет", "Рузово", "МПК "Атяшевский", "Рузхиммаш", "Плайтерра", "Биохимик", "Кабельный завод "Цветлит", "Мир цветов", Рузаевский стекольный завод и многие другие.

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