Нижегородка похитила сына подруги ради выкупа

В Уренском районе Нижегородской области задержана 24-летняя женщина, подозреваемая в похищении трехлетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК по региону.

В ноябре этого года мать ребенка попросила присмотреть за сыном свою знакомую, поскольку сама ложилась в больницу. 23 ноября без согласия матери подозреваемая вывезла мальчика в поселок Арья Уренского района, а затем начала требовать деньги за то, чтобы вернуть ребенка.

24 ноября следователи СК вместе с оперативниками полиции нашли мальчика, забрали его и передали матери. Подозреваемая была задержана. По заявлению матери было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Санкция по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.