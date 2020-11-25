Нижегородка похитила сына подруги ради выкупа

Новости

Москвичей суммарно оштрафовали на 4,25 млн рублей за несдачу ПЦР-тестов 17:12
В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7% 17:12
Парламент Болгарии отклонил идею премьера об изменении конституции 17:08
Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить 17:01
Марго Робби пообещала "женских" "Пиратов Карибского моря" 16:53
"Летающая" САУ "Лотос" успешно прошла испытания 16:41
В НМИЦ эндокринологии освоена гибридная технология протезирования аневризмы 16:37
Задержан директор компании, который хотел нажиться на ее банкротстве 16:34
Госслужащим не повысят оклады в 2021 году 16:25
Кабмин внес в Госдуму проект прямых выплат больничных из ФСС 16:18
В СПЧ предложили создать систему помощи жертвам семейного насилия 16:18
В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок 16:12
Москалькова призвала сохранить кредитные каникулы для вышедших на работу 16:09
Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве 15:59
На портал госуслуг выгрузят результаты тестов на COVID-19 15:49
Федун обвинил врачей сборной в недостаточном профессионализме 15:48
Москалькова: В условиях пандемии стремительно меняется система ценностей 15:41
В Севастополе ввели ограничения на Новый год 15:40
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель 15:39
"СР" предложила выплатить малоимущим по 10 тыс. рублей к Новому году 15:29
"Ласточкино гнездо" станет выставочным центром 15:17
Власти Токио сократят часы работы ресторанов из-за коронавируса 15:10
Путин отложил поездку в Саров из-за погоды 15:05
Мишустин создал две новые ТОР в Тверской и Ульяновской областях 15:03
Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Канады 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 16:45
Рубрика: Происшествия

Нижегородка похитила сына подруги ради выкупа

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

В Уренском районе Нижегородской области задержана 24-летняя женщина, подозреваемая в похищении трехлетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Владимирского ребенка, похищенного в сентябре, нашли живым

В ноябре этого года мать ребенка попросила присмотреть за сыном свою знакомую, поскольку сама ложилась в больницу. 23 ноября без согласия матери подозреваемая вывезла мальчика в поселок Арья Уренского района, а затем начала требовать деньги за то, чтобы вернуть ребенка.

24 ноября следователи СК вместе с оперативниками полиции нашли мальчика, забрали его и передали матери. Подозреваемая была задержана. По заявлению матери было возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Санкция по данной статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Мишустин определил квоту на иностранных работников, приезжающих по визе
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Вирусолог не исключил, что от COVID-19 придется прививаться каждый год
В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"