Академик Алексеенко назвал неиссякаемую для человечества энергию

Развитие энергетики сегодня - это сразу несколько направлений, заявил на "круглом столе" в "Российской газете" академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Глобальная энергия Сергей Алексеенко.

Первое - органическое топливо. "Тут, хоть застрелись! - эмоционально пояснил Сергей Владимирович. - И это, прежде всего, новые технологии, в том числе и парогазовые. А также глубокая переработка угля, где, в частности, можно получить синтез-газ, а из него - водород".

Более дальняя перспектива - возобновляемые источники энергии. "Здесь основным является, конечно, солнце, тут никто не сомневается", - говорит академик.

Но есть еще одно направление - геотермальная энергетика, про которую, по словам Алексеенко, мало кто знает: "А если иметь в виду глубинное тепло, то его вообще хватит на все время существования человечества. Ну, и конечно, очень перспективное направление - развитие ядерной энергетики, поскольку ядерное топливо обладает наибольшей концентрацией энергии".

Водородная энергетика, а точнее экономика, основана на использовании водорода, как наиболее энергоемкого и экологически чистого химического топлива. Однако, водород является промежуточным энергоносителем. В чистом виде его не существует и на его производство тоже требуется затратить энергию.

Академик не стал скрывать, что не верит в глобальную энергетику на водороде даже в отдаленном будущем. "Но, вне всякого сомнения, для распределенной генерации это будет точно востребовано, например, путем применения водорода в топливных элементах" - замечает Сергей Алексеенко. - Нет никаких особых сомнений и для транспорта. Тут даже, может быть, что-то революционное будет. Про химию я вообще не говорю, это основной сток потребления водорода".

Сейчас водородная тематика становится весьма актуальной с учетом, что Правительство РФ в октябре утвердило План мероприятий по развитию водородной энергетики в России. Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики | Министерство энергетики (minenergo.gov.ru) Предполагается создание целой индустрии, замечает Сергей Алексеенко.

Справка "РГ"

Геотермальная энергетика - это выработка тепла и электричества на основе теплоты земных недр. Такая энергия считается возобновляемой.

Полностью репортаж с онлайн "круглого стола" о водородной энергетике читайте в ближайшем номере "Российской газеты".