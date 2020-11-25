Академик Алексеенко назвал неиссякаемую для человечества энергию

Новости

МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права 05:38
Инфекционист назвал условие выхода на плато по COVID-19 04:49
Ученые: Коронавирус на поверхностях может превращаться в пленку 04:28
На авиабазе Хмеймим открыт памятный знак Герою России Олегу Пешкову 03:47
В Швейцарии женщина с ножом напала на покупателей в магазине 03:03
Израильские ВВС нанесли удар по территории Сирии 02:26
Семак прокомментировал вылет "Зенита" из Лиги чемпионов 02:07
Матвиенко отметила ключевую роль Путина в достижении соглашения по Карабаху 01:59
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19 01:35
"Ювентус" и "Барселона" вышли в плей-офф Лиги чемпионов 01:12
В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 24.11.2020
Более 20 животных удалось приютить с помощью проекта "Хвосты и лапки" 24.11.2020
BMW отзывает 216 внедорожников X5, X6 и X7 24.11.2020
В РФПИ не исключили возможность производства вакцины "Спутник V" в Германии 24.11.2020
Росавиация утвердила список региональных субсидируемых маршрутов на 2021 год 24.11.2020
Матвиенко оценила перспективы продления СНВ-3 в условиях передачи власти в США 24.11.2020
Трамп на брифинге в Белом доме отказался отвечать на вопросы 24.11.2020
Гособвинение запросило для экс-главы Марий Эл 17 лет колонии 24.11.2020
Врач Аркадий Попов стал "гражданином года" в Эстонии 24.11.2020
Кузнецова: Жизням детей, бывших заложниками в Колпино, ничего не угрожает 24.11.2020
В ОДКБ усовершенствуют тыловое и медицинское обеспечение 24.11.2020
Москвич отсудил у ветклиники 300 тысяч рублей за смерть кота 24.11.2020
Черчесов не жалеет, что не вызвал Дзюбу в сборную 24.11.2020
Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом 24.11.2020
ЦБ РФ выпустил монеты с изображением Крокодила Гены и Чебурашки 24.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
25.11.2020 06:00
Рубрика: Общество

Академик Алексеенко назвал неиссякаемую для человечества энергию

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Развитие энергетики сегодня - это сразу несколько направлений, заявил на "круглом столе" в "Российской газете" академик РАН, профессор, доктор физико-математических наук, лауреат премии Глобальная энергия Сергей Алексеенко.

Первое - органическое топливо. "Тут, хоть застрелись! - эмоционально пояснил Сергей Владимирович. - И это, прежде всего, новые технологии, в том числе и парогазовые. А также глубокая переработка угля, где, в частности, можно получить синтез-газ, а из него - водород".

Фото: iStock
Чистая энергетика может обрушить мировой рынок нефти и газа

Более дальняя перспектива - возобновляемые источники энергии. "Здесь основным является, конечно, солнце, тут никто не сомневается", - говорит академик.

Но есть еще одно направление - геотермальная энергетика, про которую, по словам Алексеенко, мало кто знает: "А если иметь в виду глубинное тепло, то его вообще хватит на все время существования человечества. Ну, и конечно, очень перспективное направление - развитие ядерной энергетики, поскольку ядерное топливо обладает наибольшей концентрацией энергии".

Водородная энергетика, а точнее экономика, основана на использовании водорода, как наиболее энергоемкого и экологически чистого химического топлива. Однако, водород является промежуточным энергоносителем. В чистом виде его не существует и на его производство тоже требуется затратить энергию.

Академик не стал скрывать, что не верит в глобальную энергетику на водороде даже в отдаленном будущем. "Но, вне всякого сомнения, для распределенной генерации это будет точно востребовано, например, путем применения водорода в топливных элементах" - замечает Сергей Алексеенко. - Нет никаких особых сомнений и для транспорта. Тут даже, может быть, что-то революционное будет. Про химию я вообще не говорю, это основной сток потребления водорода".

Фото: iStock
"Зеленая" энергетика станет эффективнее благодаря ИИ

Сейчас водородная тематика становится весьма актуальной с учетом, что Правительство РФ в октябре утвердило План мероприятий по развитию водородной энергетики в России. Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики | Министерство энергетики (minenergo.gov.ru) Предполагается создание целой индустрии, замечает Сергей Алексеенко.

Справка "РГ"

Геотермальная энергетика - это выработка тепла и электричества на основе теплоты земных недр. Такая энергия считается возобновляемой.

Полностью репортаж с онлайн "круглого стола" о водородной энергетике читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

В регионах Общество Наука Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
Минобороны опубликовало видео нарушения эсминцем США морской границы РФ
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
МИД РФ: Санкции США против российских компаний нелегитимны
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик