Для депутатов Законодательного собрания Новосибирской области выполнение наказов избирателей - в приоритете. Во время обсуждения регионального бюджета 2021 года, которое сейчас проходит в профильных комитетах, депутаты особое внимание уделяют тому, чтобы на реализацию наиболее актуальных наказов были предусмотрены средства.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив не раз подчеркивал, что программа реализации наказов избирателей - это совместный результат работы всего депутатского корпуса и каждого депутата в отдельности. Впервые в прошлом созыве была создана специальная комиссия по наказам. В результате получилась масштабная программа, в которую вошло 5,8 тысячи наказов, на реализацию которых потребовалось 140 миллиардов рублей.

А в нынешнем, седьмом созыве было собрано уже 18633 пожеланий и просьб избирателей. Как отметил председатель комиссии регионального парламента по наказам избирателей Дмитрий Козловский, в общей сложности это пятнадцать тысяч листов, подписанных жителями области, и они едва уместились в три тележки.

- Законодательное собрание области передало областному правительству наказы избирателей. Согласно закону Новосибирской области №574-ОЗ от 1 июля 2015 года, мы сформировали сводный перечень наказов депутатам, - сообщил Дмитрий Козловский. - По тому, как у нас ведется работа в данном направлении, наше законодательное собрание - образец для коллег из других регионов. Раз наказов так много, значит, система работает. Значит, люди верят своим депутатам.

Председатель комиссии предупредил, что выполнить такое количество пожеланий даже за весь срок депутатских полномочий (пять лет) не представляется возможным в виду ограниченности бюджетных ресурсов. Поэтому каждый наказ, прежде чем будет включен в итоговую программу, пройдет строгий отбор.

После сентябрьских выборов депутатский корпус обновился на треть. Новым депутатам поступило множество наказов по поводу переноса сроков капитального ремонта в многоквартирных домах (МКД). Однако, согласно законодательству, перенести все и сразу на более ранний срок невозможно. Также немало обращений посвящено таким коммунальным проблемам как ремонт кровли, замена дверей в подъездах. Но это относится к текущей деятельность ТСЖ и управляющих компаний, по-этому тоже не может быть включено в программу наказов.

- Членам правительства региона и депутатам предстоит большая работа, в ходе которой нужно определить, какой наказ соответствует закону, а какой - нет. Проведем предметный, детальный разговор с каждым депутатом - что будет исполнено, а на что денег нет, какой наказ лучше перенести по срокам, а какой исполнить в рамках существующей областной программы, - пояснил Дмитрий Козловский.

Как показывает практика предыдущих лет, на первоначальном этапе отсеиваются пятнадцать-двадцать процентов собранных наказов.

Первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов напомнил, что в программе реализации наказов должны быть предусмотрены средства на подготовку проектно-сметной документации. Муниципальные образования не могут обеспечить финансирование этой работы, из-за чего многие проекты остаются невыполненными.

Несмотря на то что в регионе не первый год действует программа "Чистая вода", проблема решена далеко не везде.

- Жители Венгеровского, Кыштовского районов продолжают жаловаться депутатам на качество воды. Это было в наказах прошлого созыва, и в новой программе это должно быть в приоритете, - подчеркнул Андрей Панферов.

Кстати, депутаты предыдущего (шестого) созыва подготовили реестр неисполненных наказов избирателей для своих преемников. В нем более 480 пунктов с общим объемом финансирования 6,6 миллиарда рублей. Самое большое количество наказов традиционно приходится на сферу ЖКХ - 147, на дорожную инфраструктуру - 100 наказов, на образование - 84, на здравоохранение - 75.

- В сегодняшних обстоятельствах приоритет в финансировании получит борьба с пандемией. В первую очередь речь идет о строительстве больниц, ФАПов - всего, что связано со здравоохранением. Безусловно, бюджетом региона предусмотрено исполнение всех социальных обязательств. А оставшиеся средства пойдут на исполнение наказов, - отметил председатель комиссии заксобрания Дмитрий Козловский.

Кстати

На работу с наказами в правительстве региона отведено сто дней - к 1 марта будут определены сроки исполнения и суммы финансирования работ. К апрельской сессии, как подчеркнул Андрей Шимкив, программа реализации наказов должна быть сформирована.