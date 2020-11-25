Самая страшная болезнь, которая может поразить наше общество, - потеря исторической памяти. В этом уверен депутат городского Совета Новосибирска и руководитель программы "Белый тополь" Сергей Бондаренко.

Сергей Валентинович, сейчас, когда главной темой информационной повестки стало сбережение здоровья людей, не кажется ли вам, что деятельность по сохранению исторической памяти теряет актуальность?

Сергей Бондаренко: Совсем наоборот. Мне кажется, что в этих условиях особенно важно беречь память о славных и трагических страницах нашей истории, о наших выдающихся земляках. И я уверен, что мое мнение разделяют многие жители Новосибирска. 30 октября в Нарымском сквере был установлен памятный знак будущего мемориала жертвам государственного террора и политических репрессий. Наша программа "Белый тополь" взяла на себя все хлопоты и расходы по установке памятного знака и, надеюсь, примет участие и в изготовлении памятника, проект которого будет принят на конкурс-ной основе.

В этот же день мы открыли мемориал на территории Парка тихой скорби на Гусинобродском шоссе, 78. И это не просто памятная табличка, знак или камень: впервые, по крайней мере в истории Новосибирска, мы захоронили прах, как установила экспертиза, 32 человек. Они наконец-то нашли свое последнее пристанище. Репрессии, почти как война, коснулись чуть ли не каждой семьи России и всего СССР, поэтому я считаю, что память о тех страшных событиях должна быть сохранена. Мы хотим, чтобы этот памятник стал местом, где можно помянуть невинно пострадавших. 30 октября каждого года администрация Парка тихой скорби будет принимать скорбящих у памятника жертвам политических репрессий.

А днем раньше, 29 октября, в день рождения ВЛКСМ, состоялось торжественное открытие стелы "Комсомольцам всех поколений посвящается", созданной по инициативе ветеранов комсомола Железнодорожного района силами общественной организации "Клуб 29 октября - ветераны комсомола" и при активнейшем участии клуба "Зажги свечу" и его президента Владимира Шамова.

Стелу "Комсомольцам всех поколений посвящается" установили на Комсомольском проспекте. Фото: Татьяна Кравченко

Но ветераны, наверное, сплошь входят в группу риска - 65 плюс. Это не помешало им собраться?

Сергей Бондаренко: Ветераны комсомола - люди железные. Даже ударивший в тот день зимний морозец их не остановил. Кстати, я обратил внимание, как губернатор нашей области Андрей Травников, выступая на этом мероприятии, в первую очередь призвал всех участников пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

Идея установки памятника принадлежит выдающимся новосибирским комсомольцам - Владимиру Шамову и Виктору Косоурову. Они предложили нам проект монумента к 100-летию комсомола. Мы воплотили их мысли, создали этот образ, который впоследствии и был утвержден, по-участвовали душой, мастерством и умением. Монумент представляет собой вертикальную колонну высотой более шести метров, состоящую из восьми сборных элементов и трех видов гранита с изображением орденов, которыми был награжден комсомол за трудовые и боевые подвиги. Горжусь тем, что это произведение искусства, выполненное нашими мастерами, красуется теперь в самом центре города - в сотне метров от Вокзальной магистрали, на Комсомольском проспекте, где когда-то и находилась первая комсомольская ячейка нашего города. По-моему монумент произвел благоприятное впечатление и на ветеранов ВЛКСМ, которые с удовольствием фотографировались на его фоне.

Участие в таких проектах для меня очень важно, поскольку созвучно - теперь можно и так назвать - с главным делом моей жизни, с программой "Белый тополь". Это историко-культурная мемориальная программа, разработанная в далеком уже 2005 году. Программа носит просветительский характер и направлена на сохранение памяти о выдающихся людях, чья судьба была связана с Новосибирском. В рамках этой программы мы уже увековечили память таких людей как актриса Екатерина Савинова, один из основателей нашего города Николай Тихомиров, сестра Михаила Афанасьевича Булгакова - Варвара, герой Великой отечественной войны Константин Власов. Кстати, в этом году 24 июня, в день годовщины парада Победы на Красной площади, мы открыли мемориал Герою Советского Союза Дмитрию Алексеевичу Бакурову. В прошлом, 2019 году он покинул нас, но благодаря мемориалу останется в нашей памяти.

На Заельцовском кладбище был открыт мемориал, посвященный легенде новосибирского рок-андеграунда Янке Дягилевой. Фото: Предоставлено Сергеем Бондаренко

А совсем недавно на Заельцовском кладбище мы открыли мемориал, посвященный легенде новосибирского рок-андеграунда Янке Дягилевой. На церемонии присутствовали родственники, друзья и почитатели таланта рок-певицы, официальные лица города.

Заместитель мэра и руководитель департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова подчеркнула, что не может назвать Дягилеву Яной Станиславовной, поскольку она остается для нее той Янкой, на песнях которой она выросла. Маргарита Воронова, автор эскиза мемориала, рассказала, что своим проектом ей хотелось передать ту легкость и радость, которые чувствовались в творчестве Янки. У нее это, безусловно, получилось, а "Белому тополю" удалось вписать еще одну яркую страницу в книгу памяти Новосибирска.

Ключевой вопрос

Сергей Валентинович, помимо того, что вы посвятили себя сохранению памяти о выдающихся людях, чья жизнь была связана с Новосибирском, вы в последнее время многое делаете для украшения города. С чего вдруг?

Сергей Бондаренко: Интерес к развитию и улучшению городского пространства у меня появился с тех пор, как администрация Центрального района доверила мне строительство фонтанов. Первый мы сделали во дворе школы № 4. Затем возле гимназии № 13. Третьим был фонтан "Мишка" в Первомайском сквере. Собственно, этот фонтан довольно старый, еще советских времен, просто нуждался в реконструкции. Мы подошли к делу серьезнее: дополнили фонтан балкончиком, который сразу стал излюбленным местом для фотографирования свадебных пар, которые к балкончику еще и символические замочки цепляли. Потом какие-то вандалы все это разрушили, и тогда мы сделали балкон кованым, а "Мишку" отлили из чугуна. Фонтанами дело не ограничилось: мы сделали более десятка городских скульптур, которые уже стали местными достопримечательностями. Это и "Вовка в тридевятом царстве" на улице Крылова, и "Лигренок" на Селезнева, и "Арлекин" на Гоголя, и многие другие.

Немного неожиданно для меня самого стало участие в создании Пушкинского сквера по адресу улица Ипподромская, 32/1. Открыли мы его в конце августа по инициативе коллектива гимназии № 13. Для меня отдельным побудительным мотивом взяться за этот проект стало то, что расположенная рядом улица Пушкина постепенно исчезает с карты города в ходе застройки микрорайона. Наш Литературный сквер имени Александра Сергеевича - это напоминание о том, что есть вещи выше политики. Нацию укрепляют не лозунги партий, а слова поэтов и писателей. Это дань чести людям, которые говорят о любви, о доблести, о славе, о достоинстве так, что они отражаются в жизни многих поколений. И дай нам бог всегда понимать великих литераторов. Ведь это значит, что нам важно одно и то же - счастье, спокойствие, справедливость.

Арт-объект "Арлекин на моноцикле" украсил улицу Гоголя. Фото: Предоставлено Сергеем Бондаренко

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