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25.11.2020 04:47

Начинать никогда не поздно

Как новосибирский пенсионер стал художником
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 266(8320)
В новосибирском областном Доме народного творчества открылась персональная выставка "Творческий путь" новосибирского художника Юрия Азарова.
Юрий Азаров: Технику работы маслом я освоил самостоятельно. Смотрел видеокурсы и мастер-классы по интернету, читал учебники. Фото: Татьяна Кравченко Юрий Азаров: Технику работы маслом я освоил самостоятельно. Смотрел видеокурсы и мастер-классы по интернету, читал учебники. Фото: Татьяна Кравченко
Юрий Азаров: Технику работы маслом я освоил самостоятельно. Смотрел видеокурсы и мастер-классы по интернету, читал учебники. Фото: Татьяна Кравченко

Сотрудники дома творчества шутят: "Те, кто не был в этом году на отдыхе на море, пусть приходят к нам". И действительно, входя в зал, словно попадаешь на юг.

Фото: Дарья Жбанова
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В экспозиции - более пятидесяти живописных работ, большинство из которых посвящены морю. Его Юрий Азаров раз и навсегда полюбил, оказавшись на Северном флоте. Двадцать лет своей жизни он отдал службе в суровом краю. Здесь познакомился с художником, который оформлял стенды. Руководитель физвоспитания Азаров приходил в студию каждый день и наблюдал за работой. Как говорит, видимо, тогда у него и зародилась любовь к рисованию.

После службы на флоте Юрий Азаров двадцать лет преподавал физическую культуру и сам занимался спортом, завоевывая высокие награды в различных дисциплинах.

Но мечта научиться рисовать не отступала. Одиннадцать лет назад, уже будучи на пенсии, Юрий Азаров взял кисть в руки и впервые написал картину маслом. Сегодня у него более двухсот работ, из которых половина нашла покупателей.

- Технику работы маслом я освоил самостоятельно. Смотрел видеокурсы и мастер-классы по интернету, читал учебники. Начал с небольших зарисовок цветов, фруктов, птиц, деревьев. С каждым мазком оттачивал мастерство и вскоре перешел на натюрморты, пейзажи и портреты. Подражал знаменитым художникам, поэтому на выставке можете встретить работы, написанные по мотивам картин Ивана Айвазовского, Сергея Алферова, - поясняет Юрий Азаров.

Особенно дорога художнику-пенсионеру первая большая работа, на которой изображено Северное море и беременная жена, ожидающая первенца. У 68-летнего пенсионера загораются глаза, когда он рассказывает, как зарождаются идеи картин, например, "Золотая рыбка".

Фото: Zubvov/vk.com
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- Сотрудница бассейна, в котором я сейчас работаю, принесла фотографию внучки. Я сразу прикинул, как это можно изобразить. И написал девочку, которая стоит на берегу моря и держит аквариум с золотой рыбкой, где рыбка - это символ ее будущих золотых медалей за спортивные победы, - делится Юрий Азаров.

Художник признается, что ему очень нравится сам процесс, поэтому одновременно в работе - три-четыре картины. Но и со спортом он не расстается: бег и плавание - тоже неотъемлемая часть его жизни.

P. S.

Выставка "Творческий путь" в областном Доме народного творчества работает до 12 декабря 2020 года.

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