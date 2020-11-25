В Алтайском крае национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется с марта 2019 года и уже дал хорошие результаты. 43 предприятия региона успешно внедряют механизмы бережливого производства, наращивая выпуск конкурентоспособной продукции. А с 2021 года участники нацпроекта смогут претендовать на расширенный пакет господдержки, который поможет им не только повысить производительность, но и наладить логистику, увеличить объемы продаж, освоить цифровые технологии.

Как отметили в Федеральном центре компетенций, курирующем этот проект, сейчас в концепцию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" вносят изменения, что существенно расширит его возможности. В обновленном нацпроекте акцент будет сделан на цифровые инструменты, которые позволят предприятиям-участникам в реальном времени проводить диагностику своего бизнеса. Новым направлением станет развитие рационализаторского движения совместно с WorldSkills. Также планируется расширить спектр услуг федерального и региональных центров компетенций.

- Мы будем не только оказывать услуги по бережливому производству, но и помогать предприятиям выстраивать стратегию развития компании, логистику, продажи, информационные технологи, - пояснил генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон. - Со следующего года планируется увеличить сроки поддержки отдельных предприятий с шести месяцев до одного года. Это позволит экспертам ФЦК реализовать на предприятиях не один поток-образец, как сейчас, а работать сразу по нескольким направлениям. Более детально погружаться в производственные процессы и предлагать более эффективные решения по повышению конкурентоспособности и снижению себестоимости продукции.

При этом сохранится и привычный формат работы специалистов ФЦК и РЦК с предприятиями, когда в течение шести месяцев они помогают участникам нацпроекта оценить работу пилотного участка, выявить проблемы и составить программу улучшений, позволяющую эффективно отстроить все производственные процессы на таком потоке-образце. А затем уже самостоятельно, в течение последующих 2,5 лет, тиражировать отработанные механизмы бережливого производства на все участки и цеха предприятия.

Именно в таком формате в Алтайском крае в нацпроекте сейчас участвуют 43 предприятия - самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе. Начиная с марта 2019 года каждые три месяца к нему подключаются все новые и новые участники.

- Мы должны были до конца 2020 года вовлечь в нацпроект пятьдесят предприятий, но из-за пандемии их число было скорректировано до 43, - отметил заместитель министра экономического развития Алтайского края Алексей Ерохин. - При этом план работы экспертов Федерального центра компетенций с предприятиями в регионе выполнен полностью - сегодня под руководством ФЦК в проекте участвуют 22 организации. Кроме того, одиннадцать предприятий курирует РЦК, а десять повышают производительность труда самостоятельно.

Сначала было запланировано, что федеральные эксперты работают в Алтайском крае в течение 2019-2020 годов, а в дальнейшем помогать предприятиям повышать производительность труда будут специалисты Регионального центра компетенций. Но в связи с переформатированием национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" работа экспертов ФЦК в регионах будет продлена еще минимум на один год.

- С 2021 года основную часть предприятий-участников будут вести специалисты РЦК, как это и планировалось изначально, - подчеркнул старший руководитель проекта в Алтайском крае, представитель ФЦК Алексей Акулич. - Мы будем оказывать расширенную поддержку. Это более масштабная помощь по нескольким направлениям - не только в сфере повышения производительности труда, но и в цифровизации, продажах, логистике. При этом мы будем вести несколько предприятий и по старой схеме - в течение полугода отрабатывать механизмы бережливого производства на пилотном потоке. А также одно предприятие возьмем на расширенную поддержку в течение года.

Пять предприятий в следующем году будут вести федеральные эксперты, десять - региональные. Уже набирается новый пул участников. Те же, кто вступил в нацпроект в прошлом и текущем году уже получают хорошие результаты по наращиванию производительности труда. Так, в компании по производству замороженных полуфабрикатов "Меленка-ОСТ" за полгода оптимизации процессов в цехе ручной лепки пельменей при поддержке специалистов Федерального центра компетенций удалось увеличить выработку с 219 до 250 килограммов пельменей в сутки на одного сотрудника, а прибыль предприятия - на шесть процентов в месяц.

На предприятиях энергетической отрасли успешно повышают производительность труда. Фото: Федеральный центр компетенций

По словам директора по производству "Меленка-ОСТ" Вячеслава Суханова, за полгода обучение основам бережливого производства прошло более сорока человек. К марту следующего года инструменты бережливого производства должны освоить все сотрудники предприятия.

- Нам пришлось увеличить штат, потому что с ростом производительности пилотного потока потребовалось больше лепщиц, - отметил Вячеслав Суханов. - Мы мотивируем сотрудников к подаче рационализаторских предложений - за лучшее рацпредложение по итогам квартала можно получить дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

Барнаульский завод резиновых технических изделий (РТИ) и компания "Промкотлоснаб" работают над повышением производительности труда с декабря 2019 года при поддержке РЦК. За это время на предприятии "Промкотлоснаб" полностью перестроили работу участка по производству водогрейных котлов и сократили время изготовления котла с 48 до 16 дней. А на участке по выпуску каландрованной ткани завода РТИ региональные эксперты помогли почти в четыре раза сократить время изготовления одного квадратного метра продукции и в 3,5 раза увеличить выработку.

- Вместе с РЦК мы отработали механизмы бережливого производства на пилотном потоке и теперь внедряем их еще на двух участках, - отметила начальник отдела труда и сводного планирования РТИ Елена Наседкина. - Без господдержки провести такие преобразования было бы сложно. Кроме работы экспертов и обучения персонала, поддержка предусматривает льготное кредитование из средств Фонда развития промышленности. Наше предприятие планирует воспользоваться таким кредитом для покупки нового оборудования.

Прямая речь

Александр Вагенлейтер, руководитель Регионального центра компетенций:

- Большинство участников нацпроекта отмечает, что без федеральных и региональных экспертов им было бы сложно сделать такие уверенные шаги в освоении бережливых технологий. Успех этого национального проекта во многом обусловлен именно серьезной экспертной поддержкой, когда компетентные специалисты помогают предприятиям внедрять различные улучшения на производстве.

Алтайские предприятия работают эффективнее

В Адтаском крае в реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" до 2024 года планировалось вовлечь не менее 98 предприятий с объемом годовой выручки свыше 400 миллионов рублей. Не исключено, что в связи с переформатированием национального проекта и планируемым его продлением до 2030 года число предприятий-участников в регионе будет увеличено.