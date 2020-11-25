В комитетах Законодательного собрания Новосибирской области завершилось обсуждение главного финансового документа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, состоялись публичные слушания. Спикер парламента Андрей Шимкив отметил, что интересы населения региона - в приоритете при утверждении бюджетных расходов.

На заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности об основных трудностях при формировании законопроекта об областном бюджете депутатам сообщил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

По его словам, негативные события 2020 года, вызванные пандемией коронавируса, сказались на макроэкономических показателях - снизилась собираемость налогов с предприятий и организаций и, как следствие, упали бюджетные доходы.

- Базовыми принципами баланса, наряду с исполнением социальных обязательств и указов президента РФ, стала оптимизация расходов, в частности, на обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений. В структуре приоритетных расходов, объем которых становится больше, - заработная плата работников бюджетной сферы, меры соцподдержки граждан пожилого возраста и семей с детьми, безработных граждан, - пояснил министр.

В будущем году вырастут расходы на обслуживание госдолга, потому что сам госдолг тоже увеличится. Но останутся защищенными статьи расходов, направленные на развитие потенциала региона. В бюджете-2021 предусмотрены средства на софинансирование национальных проектов, поддержку территорий опережающего социально-экономического развития, субъектов малого и среднего предпринимательства. Также заложены средства на строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения и спорта.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Алексей Легостаев отметил, что все уровни власти должны быть заинтересованы в повышении доходной базы, а для этого необходимо усилить совместную работу по собираемости налогов и недоимки.

- От того, насколько полно будут уплачены налоги, в том числе имущественные, зависит, насколько полно города и районы смогут выполнять свои социальные обязательства, планы по развитию, - заявил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Андрей Травников.

Заместитель председателя профильного комитета заксобрания Ирина Диденко обратила внимание, что в бюджете 2021 года предусмотрено меньшее финансирование газификации. Первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков объяснил это тем, что сейчас нарабатывается практика по исполнению наказов избирателей в сфере газификации с привлечением инвестиций федеральных компаний.

На заседании комитета зак-собрания по строительству, ЖКХ и тарифам его руководитель Александр Морозов обратил внимание на то, что много вопросов поступает от глав муниципальных образований в процессе подготовки к отопительному сезону, по расчетам за поставленное топливо. Задолженность перед ресурсоснабжающими предприятиями составляет пятьдесят миллионов рублей. И это вызывает тревогу.

Также открытым остается вопрос финансирования расселения людей из ветхого и аварийного жилья и качество предоставляемого нового жилья. Как подчеркнул заместитель председателя комитета Евгений Покровский, от переселенцев поступают жалобы на новое жилье, которое оказывается непригодным для проживания. Таким образом, областной бюджет несет повторные потери, так как приходится людей снова переселять. По данным Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, четырнадцать миллионов рублей бюджетных средств потрачено на это неэффективно.

Депутаты решили создать рабочую комиссию по рассмотрению данного вопроса.

Между тем

Председатель заксобрания Андрей Шимкив подчеркнул, что необходимо строже подходить к формированию главного финансового документа региона. Также он предложил при решении о финансировании из облбюджета строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске учитывать позицию группы компаний "ВИС". Одна из компаний группы является концессионером строительства моста. Вторая - региональным оператором в сфере обращения с ТКО. Регоператор инициировал 40-процентный рост тарифа на свои услуги с 1 ноября. Депутаты считают это недопустимым. Председатель областного парламента направил обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы с предложением отменить решение ФАС, касающееся роста тарифа.