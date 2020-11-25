Новосибирские театры продолжают радовать зрителей премьерными спектаклями.

Так, в Новосибирском музыкальном театре с блеском прошла премьера шоу-кабаре "Огни большого города". Идея авторов спектакля - устроить праздник - пришлась по душе зрителям, которые, заслышав знакомые мелодии, начинали подпевать.

Авторы постановки - режиссер Сусанна Цирюк и музыкальный руководитель, главный дирижер театра Александр Новиков - словно из музыкальной шкатулки, один за одним извлекали хиты легендарных мюзиклов - "Аладдин", "Смешная девчонка", "Целуй меня, Кэт", "Вестсайдская история", "Чикаго", "Граф Монте-Кристо", "Поющие под дождем", "Ромео и Джульетта", "Мисс Сайгон". Обрамлением шоу стали два знаменитых "Кабаре" - номер из мюзикла Джона Кандера и одноименная композиция Раймонда Паулса.

На Камерной сцене Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) состоялась премьера оперы "Дидона и Эней" - одна из немногих старинных барочных опер, вошедшая в репертуар крупнейших театров мира.

- Написанная выдающимся английским композитором Генри Перселлом, опера считается лучшим сочинением английской музыкальной культуры конца семнадцатого-восемнадцатого столетий, - отмечает автор художественной концепции и постановщик - главный режиссер НОВАТа Вячеслав Стародубцев. - Сегодня особую актуальность приобретают камерные оперы, так как этот стиль не требует больших массовых сцен, но выражает всю глубину и изысканность оперного искусства. Большая удача, что в нашей труппе есть потрясающие артисты, в том числе звезда мировой оперной сцены Василиса Бержанская, которые могут на высочайшем уровне представить этот уникальный музыкальный стиль.

На малой сцене театра "Глобус" 26 ноября ожидается премьера пластического спектакля "Чайка по имени..." по мотивам повести-притчи Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон". Это работа студии пластики театра, приуроченная к 30-летию создания коллектива. Художественный руководитель студии и хореограф Елизавета Поцукова уверена, что подобных коллективов в городе больше нет. Для работы взят текст в расширенной авторской версии.

- Один из мотивов нашего спектакля - разделение общества. Сейчас наступило новое время, люди мыслят свободно, отстаивают свою позицию, смотрят на мир по-другому. Стремителен научно-технический прогресс. Мы, люди иного, прежнего времени, понимаем, что если не жить здесь и сейчас, то жизни попросту нет, - поясняет Елизавета Поцукова.

Премьерный спектакль драмтеатра "Старый дом" - "Петерс" по одноименному рассказу Татьяны Толстой - уже успел завоевать сердца зрителей. Главный режиссер театра Андрей Прикотенко признается, что этот спектакль для него - "ход в другую сторону, поиск чего-то нового и неизведанного в театре".

"Красный факел" открыл 101-й сезон сразу двумя премьерами - спектаклем "Дело" по пьесе Александра Сухово-Кобылина (режиссер-постановщик - Дмитрий Егоров) и гангстерским фарсом по пьесе Бертольта Брехта "Карьера Артуро Уи" (режиссер - Глеб Черепанов).

Тем временем

Рок-мюзикл Юрия Шевчука "Фома" по пьесе Константина Рубинского в постановке музыкального театра получил девять номинаций на соискание Российской национальной театральной премии "Золотая маска" по итогам сезона 2019-2020 годов. Спектакль "Идиот" режиссера Андрея Прикотенко, представленный драмтеатром "Старый дом", номинирован на рекордные для нынешнего конкурса одиннадцать премий. Кроме того, постановка "Цемент" (режиссер - Никита Бетехтин) вошла в список самых заметных спектаклей сезона, по мнению экспертного совета.