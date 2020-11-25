Омскому бизнесу возместят расходы на профилактику коронавируса

В рамках антикризисного плана расходы предпринимателей на защитные от коронавируса мероприятия в Омской области будут компенсировать. По распоряжению губернатора Александра Буркова из регионального бюджета на эти цели направлено 11,3 миллиона рублей.

В виде субсидии предприятиям возместят 90 процентов от фактических расходов, связанных с организацией и проведением дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий. Но не более 500 тысяч рублей одному субъекту малого и среднего предпринимательства.

Минэкономики региона уже проводит соответствующий отбор претендентов. К участию в конкурсе приглашают юридические лица и ИП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Омской области.

Заявки принимают до 27 ноября 2020 года включительно.

Подробности можно узнать по "горячему" телефону минэкономики: (3812) 37-40-14 и на сайте правительства Омской области http://mec.omskportal.ru/oiv/mec/etc/Business/BusinessSubsidii.