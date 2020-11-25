...Ольга Данилова - уже на все руки мастер. Самостоятельно, не дождавшись электрика, установила розетки, подсоединила лампочки - в ее новом доме, за историей строительства которого следит "РГ", теперь и тепло, и светло.

- В августе я ревела, не знала, как мы закончим стройку, как будем зимовать, - вспоминает Ольга. - А сейчас, конечно, уже совсем другое дело.

О том, как бесстрашная Ольга в апреле нынешнего года снесла свой дом, который начал разрушаться, - "РГ" писала не раз ("Ольгин дом на улице Шуберта", 09.09.20). Эта история удивительна, с какой стороны на нее не взгляни. Поражает мужество 36-летней Ольги. Она одна воспитывает пятерых детей - ребятишкам от шестнадцати до двух лет, и с ней же еще мама - инвалид второй группы. Мужчин нет, если не брать в расчет шестилетнего Матвея, который старался все это время помогать, и двухлетнего Тимофея.

- Пандемия, заработка нет, - буднично рассказывает Ольга, которая раньше зарабатывала, делая ремонты - она умеет и штукатурить, и красить, и обои клеить. - А тут еще и стройка. Первые недели ничего не двигалось.

А потом все как-то наладилось: народ прочел о ней в соцсетях и стал Ольге помогать. И это тоже удивительно - почти чудо. Кто из добровольных помощников побогаче, мощно двигал стройку вперед: один залил фундамент (тысяч на 120, считает Ольга), другой привез три тонны песка. Кто победнее, помогал руками. Все лето на стройке у Ольги бесплатно работали двое молодых парней из Узбекистана. Время трудное, вот и остались помогать многодетной матери за еду.

По просьбе "РГ" новосибирский "Искитимцемент" привез Ольге грузовик цемента - хватит на внутреннюю отделку и, может быть, даже на забор. И еще, о чем Ольга говорит с огромной благодарностью, - оплатил газовый котел и весь теплоузел. Для семьи Даниловых это очень большие деньги. Благодаря этому дом удалось подключить к теплу. Отчет об этом в соцсетях увидели руководители другой новосибирской компании - "Керамикана" - и тоже решили помочь: приобрели все, что нужно было для подключения дома к электричеству. Ведь только одних гнезд под розетки и выключатели в доме Ольга насчитала 81. Жилье-то не маленькое. Два этажа, 210 квадратных метров.

- Когда слышишь просьбы, нередко возникает недоверие - а действительно ли этот человек нуждается в помощи? В случае с Ольгой такого не было - она молодец! - сообщила "РГ" Светлана Караева, учредитель компании "Керамикана". - Это человек, который стремится как можно больше сделать сам, и таким хочется помогать. Пока мы знакомы заочно, но я надеюсь, что увидимся и пообщаемся лично.

Удивляет - на этот раз неприятно - и тот факт, что помочь Ольге, когда она одна с пятью детьми оказалась у руин рассыпавшегося дома, государство оказалось не в состоянии. Нет таких программ. В имеющиеся она не вписывается. Юристы говорят, что обычный путь для семьи в таком случае - вставать в очередь на получение жилья, потому как другой жилплощади у семьи нет и средств на ее приобретение тоже нет. Выбери Ольга эту дорогу, ее дети сразу оказались бы в казенном доме. И жили бы там уже несколько месяцев. А она, наверное, до сих пор собирала бы справки.

А вот способов помочь Ольге со строительством, как оказалось, нет совсем. Она надеялась на получение бесплатного леса - ей предложили вывезти пихты с деляны с помощью... вертолета. Или ждать зимней дороги. "Мне же сейчас надо, а не зимой", - растерянно говорила она. "У вас есть вертолет?" - спрашивали ее в ответ. Еще есть замечательная программа - многодетным выделяют сто тысяч на ремонт или строительство жилья. Ольга собрала все справки, и тогда ей сообщили, что в этом году денег не дадут, потому что уже определены 200 семей, которые этой мерой воспользуются. Могут дать в следующем - но, получается, этих ста тысяч Даниловой не видать, потому что к следующему году ее стройка закончится.

- Простые люди помогли мне, а государство не сумело - только письма писали о том, что не могут, - резюмирует многодетная мать.

Комментарий

Елена Мадеева, адвокат:

- Нельзя сказать, что государство не помогает многодетным, это не так. В Новосибирской области реально работает много мер поддержки: налажено бесплатное питание в школах для учеников из многодетных семей, действуют льготы на проезд, на оплату коммунальных услуг, есть выплаты при подготовке детей к школе, перед первым классом, перед первым курсом вуза. Так что благополучные семьи вполне прекрасно пользуются этой поддержкой, живут, и нельзя сказать, что с рождением третьего ребенка в семье наступает коллапс, этого нет. Конечно, хотелось бы, чтобы в Новосибирской области увеличился размер регионального материнского капитала, который выплачивается при рождении третьего ребенка, - со 100 тысяч рублей хотя бы до 150, как во многих других регионах. А для таких ситуаций, как та, в которой оказалась Ольга Данилова, я считаю, на уровне области нужно создать резервный фонд - чтобы иметь возможность помогать в экстренных случаях, когда ни под одну госпрограмму семья не попадает.

P. S.

В 15-градусные морозы Ольга обходила свой дом вокруг и видела, как с крыши капает. Это значит, что на крыше, которую так и не удалось утеплить, скапливается конденсат. Кроме того, выяснилось, что "мокнет" бетон, ничем не защищенные перемычки, армопояса. Так делать было нельзя, бетон надо было "прятать", но Ольга, увы, не строитель, а ее инженер-куратор почему-то этого огреха не заметил. Данилова в очередной раз затянула свой пояс, и чтобы защитить дом, купила пеноплекс - утеплила стены снаружи. Стало лучше, но весной придется как-то решать эту проблему. Так что помощь еще понадобится.