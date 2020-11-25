Социальная защита Кузбасса в сложных условиях 2020 года продолжает подготовку к внедрению системы долговременного ухода (СДУ) в рамках регионального проекта "Старшее поколение" на всех территориях.

Пилотный проект по внедрению системы СДУ реализуется в Кемеровской области с 2019 года благодаря приоритетному национальному проекту "Демография". Пока в качестве пилотных в этой программе участвуют шесть муниципалитетов - Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Кемерово, Юрга, Новокузнецк и Кемеровский муниципальный округ. Долговременным уходом в каждом охвачено около сорока процентов населения. При этом активную работу по "погружению" в СДУ сегодня ведут социальные службы всех городов и районов.

- Эта система предусматривает комплексную поддержку людей даже с очень большими ограничениями здоровья, давая им возможность реализовать свое право жить не в казенном учреждении, а дома, - отмечает министр социальной защиты региона Елена Воронина. - Долговременный уход обеспечивает высокое качество жизни не только этих граждан, но и их семей. По сути, в Кузбассе идет перестройка всей системы социальной помощи населению. Проходят специальное обучение сотрудники нашей службы, открываются "Школы ухода" для родственников людей, нуждающихся в помощи, введен институт сиделок, закуплено необходимое оборудование, пункты проката оснащаются дополнительными средствами технической реабилитации. В Кузбассе на надомном соцобслуживании сейчас находится около 41 тысячи пенсионеров и инвалидов. И почти половина из них сегодня уже получает услугу по новым стандартам.

По всей области система долговременного ухода, позволяющая сохранить возможности для самореализации и активной жизни, должна заработать в 2022-м. А в 2021 году к проекту присоединятся еще двенадцать территорий - Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Полысаево, Киселевск, Мыски, Краснобродский, а также Осинниковский, Тайгинский, Березовский, Калтанский городские округа и Таштагольский муниципальный район.

- Чтобы воплотить в жизнь столь серьезные планы, нельзя останавливаться ни на минуту, - убеждена начальник управления соцзащиты населения города Березовского Ирина Морозова. - У нас уже ведется работа по многим направлениям. Так, восемь сотрудников Центра социального обслуживания обучились по программе "Основы долговременного ухода" на кафедре терапии, гериатрии и антивозрастной медицины федерального учреждения. Еще пятеро приняли участие во Всероссийской конференции "Настоящее и будущее системы долговременного ухода", состоявшейся в Кемерове. Свои знания они теперь передают коллегам. Для оценки степени зависимости потенциальных клиентов от посторонней помощи, определения вида услуг и объема помощи прошли обучение по типизации два специалиста учреждения.

В центре соцобслуживания создан и работает пункт проката технических средств реабилитации. Подобрать подходящие средства и вспомогательное оборудование, научиться их использовать помогают специалисты "Школы ухода". Они всегда подскажут, как создать в доме безопасную среду проживания, обустроить пространство, предупредить осложнения, связанные с длительным постельным режимом. Онлайн-уроки "Школы" размещены на сайте соцучреждения.

В планах на 2021 год - создать на базе ЦСО отделение дневного пребывания, где будет реализована программа присмотра, социализации, занятости, реабилитации и ухода. Здесь же будут устраивать встречи со специалистами, что также поможет пожилым людям с дефицитом самообслуживания или без него, как и страдающим физическими и ментальными нарушениями, дольше сохранять самостоятельность и оставаться активными.

В Мысковском городском округе "Школа ухода" стартовала еще в августе 2019-го.

- К моменту вступления в проект мы накопим достаточный опыт, - считает директор городского центра соцобслуживания населения Татьяна Букина. - Вместе с городской больницей разработали "Положение" и регламент, утвердили графики практических занятий по уходу за пожилыми людьми. Врачи проводят такие занятия ежемесячно.

В Тисульском районе психолог центра проводит занятия по профилактике деменции для получателей социальных услуг. Фото: Министерство социальной защиты населения Кузбасса

Местные соцработники также обучались в различных организациях, прошли курсы повышения квалификации по программе "Система долговременного ухода за пожилыми, инвалидами на дому и в учреждениях социальной защиты населения".

В Тисульском районе, по словам начальника управления соцзащиты Любови Волобуевой, специалисты, помимо всего прочего, изучали долговременное сопровож-дение граждан с деменцией. Психолог центра уже проводит занятия по ее профилактике для получателей социальных услуг. Занятия очень востребованы. Но, как известно, лучшая профилактика - это творчество и спорт. И после того как соцработники обучились в техникуме олимпийского резерва, центр закупил скандинавские палочки. Теперь пожилые люди с удовольствием занимаются ходьбой, вовлекая в группы любителей своих знакомых.

А в предстоящем году продолжится обучение сотрудников по курсам "Социально-медицинская реабилитация", "Социальный работник", "Сиделка" и так далее. Укрепляется и материально-техническая база учреждений. Идет ремонт кабинетов под "Школу безопасности" и "Школу ухода", а также пункт проката технических средств реабилитации. Недавно для него дополнительно закупили инвалидные кресла-коляски, ходунки и костыли.

Активно готовится к включению в пилотный проект и комплексный центр социального обслуживания населения Междуреченска. Приоритетным направлением для полустационарных отделений дневного пребывания и отделения соцреабилитации должна стать работа с инвалидами первой-второй групп, в том числе страдающими ментальными нарушениями. Уже проведена предварительная типизация получателей услуг на дому, достигнута договоренность о взаимодействии с медиками. Подготовлены локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие работу выездной патронажной службы, утверждены критерии определения получателей социальных услуг в стационарах и амбулаториях. И реестр нуждающихся в такой помощи составляется.

- А с увеличением площадей у нас откроются новые возможности для расширения спектра оказываемых услуг, - говорит директор учреждения Любовь Какаулина. - Планируем создать модуль комнаты социально-бытовой адаптации, где специалисты смогут проводить оценку нуждаемости в технических средствах реабилитации и обучать пользоваться ими. Хотим расширить и оздоровительный блок, установить в тренажерном зале новое оборудование для повышения эффективности занятий адаптивной физкультурой.

Помимо "Школы ухода", которая в 2021-м продолжит работу в новом помещении, в центре откроется сенсорная комната. Здесь будут проходить занятия по релаксации. Для слабослышащих людей уже приобрели портативную информационную систему, облегчающую восприятие информации из внешней среды и расширяющую возможности общения.

Между тем

Можно сказать, что в состоянии низкого старта и органы социальной защиты населения в других муниципалитетах Кузбасса.

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