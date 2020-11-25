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25.11.2020 05:30
Рубрика: Общество

Научат грамотному уходу

Текст: Татьяна Кузнецова (Алтайский край)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 266(8320)
В Новоалтайске начала работать "Школа ухода", где социальных работников и родственников учат ухаживать за пожилыми и малоподвижными людьми. Всего в Алтайском крае по нацпроекту "Демография" открыли две такие школы - в Заринске и Новоалтайске.

- В "Школах ухода" соцработники повышают свою профессиональную квалификацию, а родственники получают базовые знания и навыки, как обустроить быт, как применять средства реабилитации и оказывать помощь тяжелобольным и малоподвижным людям, - пояснили в министерстве социальной защиты Алтайского края. - Первыми здесь отучились социальные работники краевой общественной организации "Забота и попечение", которые обслуживают двадцать подопечных в Новоалтайске и Первомайском районе.

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Сейчас к занятиям в удаленном формате приступают соцработники из Косихинского района.

Также в "Школу ухода" обращаются и родственники пожилых людей. Так, Зоя Воронова, которая ухаживает за своим мужем, прошла курс по санитарно-гигиеническому просвещению. "Специалисты прямо у нас дома показали и рассказали, как проводить необходимые гигиенические процедуры. Это мне очень помогло облегчить уход за мужем", - пояснила она.

В минсоцзащите отметили, что со следующего года к участию в этом проекте будут привлечены студенты Барнаульского медколледжа. Они будут обучать основам здорового образа жизни, санитарно-гигиенического просвещения, консультировать по вопросам рационального и диетического питания.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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