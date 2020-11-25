В АО "РЭС" подвели итоги борьбы с потерями электроэнергии в 2020 году

Противодействие хищениям электроэнергии - одно из важнейших направлений деятельности акционерного общества "Региональные электрические сети". В ноябре были подведены очередные итоги выполнения комплексной программы по работе с потерями электрической энергии на территории Новосибирской области.

За 9 месяцев 2020 год удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях АО "РЭС" на 5% по сравнению с предыдущим годом. Это дало эффект в размере 11 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составляет почти 22 млн рублей.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, за отчетный период энергетики выполнили проверку приборов учета у 405 тысяч потребителей электрической энергии. Мероприятия проводились с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе систематических рейдов за 9 месяцев 2020 года специалистами АО "РЭС" было выявлено более 1100 фактов незаконного потребления электрической энергии общим объемом на 30 миллионов кВт*ч. При этом в регионе продолжает укрепляться тренд по сокращению энерговоровства - количество нарушений снизилось вдвое, а объем незаконного потребления - на 23%. Такая динамика, безусловно, говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых АО "РЭС" в рамках комплексной программы.

Стоит отметить, что сложившиеся во время пандемии условия и введенные ограничительные меры способствовали активному развитию интеллектуальных систем, внедряемых в рамках цифровизации электросетей. Возможность дистанционного сбора показаний и контроля параметров качества электроэнергии, а также автоматизированной обработки данных стали особенно актуальны, когда стандартные методы очной работы ограничены.

За отчетный период АО "РЭС" установлено более 1100 интеллектуальных приборов учёта в составе автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учёта энергоресурсов бытовых потребителей (АИИСКУЭ БП), что более в 2,5 раза превышает значение аналогичного периода прошлого года.

Однако, даже широкое применение автоматизированных систем не умаляет значимость информации, поступающей от сознательных граждан. Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время) или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения обязательно сообщите об этом в АО "РЭС" любым удобным способом:

* по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

* в разделе "Сообщить о хищении" на сайте www.eseti.ru;

* на номер +7-913-375-25-75 через WhatsApp или Viber.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"