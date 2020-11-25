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25.11.2020 14:05
Рубрика: Власть

В этом году в омских многоэтажках установят 328 новых лифтов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
На сегодняшний день по программе капитального ремонта в Омской области уже заменено 885 лифтов. Еще 328 подъемников в многоэтажных домах обновят до конца 2020 года.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

В Омской области продолжается масштабная работа по замене устаревшего лифтового оборудования в многоквартирных домах. Типичный пример: в доме №19/2 на проспекте Менделеева подрядная организация заменила сразу четыре пассажирских лифта. Подъемные машины, изготовленные еще в прошлом веке в Самарканде, давно исчерпали свой ресурс и в последнее время часто ломались.

Фото: Евгений Кармаев
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- Сама три раза застревала в лифте. Не удивительно, дому 35 лет, и подъемникам ровно столько же, - говорит старшая по дому Валентина Высокова. - Но теперь все это уже в прошлом. Мы довольны новым оборудованием. Сейчас прокатиться в лифте - одно удовольствие.

Для проведения всех работ подрядчику понадобилось три месяца. За это время ремонтники успели разработать и утвердить проект, демонтировать старое и установить новое лифтовое оборудование. Помимо этого полностью заменена металлическая обшивка дверей шахт, кнопки вызова и внешняя фурнитура. Смонтированы пороги этажных площадок. Проведен косметический ремонт в машинных помещения, установлены противопожарные двери и люки.

Комиссия приняла объект 23 октября, почти на две недели раньше установленного срока.

- Подрядным организациям была поставлена задача - максимально сократить сроки работ, чтобы как можно меньше неудобств доставлять жителям многоэтажек из-за неработающего лифта, - поясняет заместитель директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Хомин. - Новые подъемники не только во всем параметрам превосходят старые машины, отвечают современным требованиям безопасности, но и относятся к самому высшему разряду энергосбережения - классу "А".

Фото: Правительство Омская область

Теперь во всех лифтах, как и в подъездах отремонтированных домов, установлено светодиодное освещение. В перспективе энергоэффективные новации помогут омичам экономить на оплате коммунальных услуг, включая общедомовые расходы.

Всего в этом году в Омской области запланировано заменить 328 единиц лифтового оборудования в 72 многоквартирных домах. На данный момент работы завершены на 37 объектах. Еще 35 многоэтажек подрядчики обещают сдать до конца года.

Справка

За период действия в Омской области региональной программы капитального ремонта замена лифтов уже проведена в 210 многоквартирных домах, имеющих 885 единиц лифтового оборудования (169 домов - на общем счете, 41 - на специальных счетах). Всего же в данную программу включены 1603 дома, где имеется требующее обновления подъемное оборудование. К 2025 году в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов" в регионе необходимо отремонтировать или заменить подъемники в 665 многоэтажках.

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