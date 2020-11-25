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25.11.2020 08:26

Рецепт хорошего настроения

В каждом районе Иркутска создают красивые городские пространства
Текст: Екатерина Вострикова
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 266(8320)
В 2019-м Минстрой РФ ввел индекс качества городской среды - сводную оценку по 36 направлениям, каждое из которых оценивалось по десятибалльной шкале. В число городов, которые, набрав более 180 баллов, признавались благоприятными для жизни, вошел и Иркутск.
В этом году мэрии удалось комплексно благоустроить в общей сложности 17 мест для прогулок и отдыха, 65 придомовых территорий. Фото: Администрация Иркутска В этом году мэрии удалось комплексно благоустроить в общей сложности 17 мест для прогулок и отдыха, 65 придомовых территорий. Фото: Администрация Иркутска
В этом году мэрии удалось комплексно благоустроить в общей сложности 17 мест для прогулок и отдыха, 65 придомовых территорий. Фото: Администрация Иркутска

В этом году городская администрация решила приложить еще больше стараний.

- Формирование комфортной городской среды сегодня - задача первостепенная. И, несмотря на сложности, вызванные пандемией, Иркутск свои обязательства по этому федеральному проекту даже немного перевыполнил. Первоначально в планах благоустройства придомовых территорий значились 62 двора. Но мы сумели сэкономить и на оставшиеся деньги привести в порядок еще три, - рассказывает зампредседателя комитета городского обустройства Иркутска - начальник департамента городской среды Марина Шевела.

В этом году в Иркутске появились стильный променад на бульваре Гагарина, скверик в Ленинском районе - между "большой" и "малой" улицами Розы Люксембург. Кроме того, были облагорожены участок парка между улицами Терешковой и Пушкина, Лисихинский парк, променад на бульваре Постышева в Октябрьском районе - в общей сложности 17 мест для прогулок и отдыха. Причем внимание уделялось не только статусным проектам общегородского значения, но и небольшим, районным. Принципиальная политика муниципальных властей - развивать общественные пространства в пешей доступности.

Их дизайн иркутяне уже успели оценить - в результате так называемых соучаствующих проектирований. Это очное общение жителей с проектировщиками и архитекторами. Все пожелания передаются архитектурным бюро, которые, в свою очередь, стремятся эти предложения максимально учесть с поправкой на условия местности, строительные и санитарные нормы.

Иногда приходится идти и на нетривиальные решения. Для благоустройства набережной Ушаковки, например, пришлось убрать в землю высоковольтную ЛЭП, чтобы организовать пространство. Список объектов, которые предстоит привести в порядок, составляется также по итогам народного голосования. Кстати, проекты на 2021-й уже утверждены.

- Более того, мы провели торги и определили подрядчиков. Следующий год ведь для Иркутска юбилейный - 360 лет. Так что работы начнем в апреле, а закончить планируем к началу августа, - поясняет Марина Шевела.

А чтобы не возникло заминок из-за дефицита рабочей силы, мэрия рассматривает возможность сотрудничества с проф-колледжами и стройотрядами. Обычно на таких работах заняты граждане СНГ. В этом году границы оказались закрыты, и рук не хватало. В администрации рассудили: зачем от кого-то зависеть, если можно вырастить собственных мастеров? Впрочем, спрос с подрядчиков в этом году был строгим без скидок на обстоятельства. Одну нерадивую компанию инициировали для включения в черный список. Остальных такой подход дисциплинировал: даже с самыми сложными объектами справились в срок и качественно.

- Да и сотрудники городской администрации за время работы по федеральному проекту  накопили опыт, который помогает оперативно выстраивать работу, гибче реагировать на вызовы времени. А значит, добиваться более качественного и своевременного  благоустройства, - резюмирует начальник департамента.

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Один из показателей благоустройства - озеленение. В Иркутске действует несколько механизмов финансирования посадок: от городских программ до компенсационного озеленения. Сейчас дендрологи подбирают деревья и кустарники, которые бы хорошо очищали воздух, были устойчивы к вредителям, выхлопам и ветрам. Их будут культивировать в городском питомнике и высаживать на улицы.

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