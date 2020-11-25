В Омской области введут на треть больше ФАПов, чем планировали

По нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в Омской области откроют 19 современных ФАПов. Два из них построены с привлечением федеральных средств, остальные - за счет регионального бюджета.

Изначально в 2020 году планировали установить 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Однако при заключение госконтрактов на их строительство удалось сэкономить.

Эти деньги региональный бюджет направил на создание еще шести ФАПов. Пять из них уже приняты комиссией. Последний - в селе Андреевка Саргатского района - введут в строй в первых числах декабря.

Здания представляют собой мобильную конструкцию контейнерного типа с входной группой и пандусом. Подключены к системам электро- и водоснабжения, канализации и вентиляции. Имеют приемный, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, помещения для посетителей и персонала, санузел.

Все ФАПы обеспечены оснащением, необходимым для качественной первичной диагностики, доврачебной помощи, диспансеризации детей и взрослых.