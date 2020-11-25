В Омской области введут на треть больше ФАПов, чем планировали

Новости

В Ростове СК проверит падение 70-летних пенсионерок в подвал 12:03
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост главы избиркома Санкт-Петербурга 11:53
У главы минздрава Бурятии нашли COVID-19 11:46
Вышел трейлер продолжения мультфильма "Босс-молокосос" 11:28
Режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал 11:22
Зона радиовидимости российского сегмента МКС будет увеличена в четыре раза 11:21
Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца 11:20
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января 11:19
В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар 11:18
Во Владивостоке назвали новую дату открытия моста на остров Русский 11:02
Видеосервис ivi решил разместить свои акции на NASDAQ 11:01
От коронавируса умер актер и режиссер Георгий Гаврилов 10:55
В Англии разрешат выйти из карантина раньше срока за деньги 10:55
Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель 10:40
Акции Ozon выросли на 41 процент после начала IPO 10:33
В Петербурге умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" Светлана Обидинина 10:19
Байден рассказал, что будет делать, если станет президентом 10:17
В Финляндии ужесточили ограничения из-за коронавируса 10:06
Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом 09:51
В Подмосковье приезжий обокрал частный дом на 11 миллионов рублей 09:47
Синоптики прогнозируют ледяной дождь в столице в ночь на 26 ноября 09:42
На борту самолета из Петербурга в Москву подрались два пассажира 09:35
Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов 09:34
Названы российские города с самыми хорошими и плохими дорогами 09:31
Оперштаб: Еще 5947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 10:47
Рубрика: Власть

В Омской области введут на треть больше ФАПов, чем планировали

Текст: Светлана Сибина (Омск)
По нацпроекту "Здравоохранение" до конца года в Омской области откроют 19 современных ФАПов. Два из них построены с привлечением федеральных средств, остальные - за счет регионального бюджета.
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

Изначально в 2020 году планировали установить 13 фельдшерско-акушерских пунктов. Однако при заключение госконтрактов на их строительство удалось сэкономить.

Фото: Сергей Мельников
Омским охотинспекторам вручили 12 внедорожников

Эти деньги региональный бюджет направил на создание еще шести ФАПов. Пять из них уже приняты комиссией. Последний - в селе Андреевка Саргатского района - введут в строй в первых числах декабря.

Здания представляют собой мобильную конструкцию контейнерного типа с входной группой и пандусом. Подключены к системам электро- и водоснабжения, канализации и вентиляции. Имеют приемный, процедурный, прививочный, смотровой кабинеты, помещения для посетителей и персонала, санузел.

Все ФАПы обеспечены оснащением, необходимым для качественной первичной диагностики, доврачебной помощи, диспансеризации детей и взрослых.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

Путин рассказал Эрдогану о российских миротворцах в Карабахе
МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель
Матвиенко: Нет оснований для введения новых жестких мер из-за COVID-19
Путин потребовал решить проблемы в сфере борьбы с COVID-19
Какие меры финансовой поддержки семьи существуют в России