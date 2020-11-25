Введут ли в Сибири сухой закон на новогодние праздники?

Эксперты констатируют: взлетевший в начале пандемии спрос на крепкий алкоголь и вина в официальной торговле падает. Но при этом растет теневой рынок спиртного, как и распространение суррогатов. Не захлестнет ли Сибирь волна отравлений напитками кустарного производства, лосьонами и техническим спиртом?

О рисках и возможных последствиях - разговор с главным наркологом Кузбасса и СФО Андреем Лопатиным.

Андрей Анатольевич, недавно в Кемерове суд оштрафовал на 3,5 миллиона рублей организатора крупного нелегального бизнеса по выпуску спиртного. Ущерб, который этот завод мог причинить государству, оценивается в шестнадцать миллионов рублей. А как насчет ущерба здоровью потребителей?

Андрей Лопатин: Как известно, реальное потребление алкоголя на душу населения в нашей стране регистрируется официальной статистикой лишь на пятьдесят процентов. Все остальное - это контрафакт, куда входят в том числе и объемы, выпущенные официальными производителями во внеурочное время - по ночам, в выходные и праздники. Производитель при этом платит заниженные налоги, имея хороший навар. В основе упомянутого судебного процесса лежит именно такой подход.

А что касается потребителей, то в нынешних экономических условиях становится все больше тех, кто предпочитает покупать дешевое спиртное. Сейчас в ходу простые напитки отечественного производства. Включая косметические спиртосодержащие препараты и промышленные спирты, а также то, что сделано в домашних условиях. И эта тенденция будет усиливаться. В ряде кузбасских территорий уже растет, хоть пока и незначительно, количество острых отравлений метиловым спиртом.

Но в целом ситуация еще более-менее стабильна. По данным об уровне заболеваемости и смертности от алкоголя, которые мы оправляем в минздрав РФ ежеквартально, этот параметр не растет и уже несколько лет держится на одном уровне. Вероятно, эта вялотекущая ситуация еще продлится какое-то время.

Но чем дальше, тем больше бросается в глаза реклама оборудования для домашнего производства спиртных напитков...

Андрей Лопатин: Этот вопрос, увы, давно выпал из поля зрения государства. Он полностью отдан на откуп тем, кто производит самогонные аппараты и прочие приспособления. Последствия же никого не волнуют. Странно, что этот вопрос, актуальный сегодня не только для малых городов и сельской местности, но практически для всей страны, ни разу не попадал в поле зрения Росалкогольрегулирования. В то время как активно распространяется реклама самогонных аппаратов на любой вкус и цвет с подробными видеоинструкциями, продвигая сомнительный бизнес, государственный контроль в этой сфере по сути отсутствует.

Недавно Пятый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил запрет региональным властям устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкоголя в питейных заведениях, вплоть до введения сухого закона на отдельных территориях. Что вы думаете по этому поводу?

Андрей Лопатин: Я считаю, что это, наверное, не совсем правильное решение. Регионам, с учетом местной специфики, нужны определенные права для сохранения здоровья, жизни населения, для предотвращения преступности на алкогольной почве (восемьдесят процентов бытовых убийств совершается в нетрезвом состоянии). Но практически все законодательство по этой теме у нас федеральное. То есть субъект федерации сегодня фактически лишен необходимых полномочий либо эти полномочия сводятся к минимуму. Тогда как ответственность за смертность, преступность, показатели заболеваемости и распространенность алкоголизма лежит полностью на субъекте с его ограниченными возможностями. И материальными в том числе.

Принимая те или иные законодательные решения, конечно, следует учитывать и характерный для нашей страны северный тип употребления алкоголя (когда употребляют крепкое спиртное в больших количествах, чтобы "отвлечься, забыться"). При этом, конечно, вводя те или иные ограничения, нужно действовать аккуратно и осторожно. Сейчас как раз обсуждается предложение, точнее, уже почти требование общественной организации "Трезвая Россия" - ограничить в регионах продажи спиртного в предстоящие новогодние праздники. На территории Кузбасса предлагают продавать спиртное по четыре часа в день - с 14:00 до 18:00.

Я всегда довольно четко позиционировал необходимость ограничений торговли алкоголем. Но - разумных и обоснованных, которые бы давали позитивные последствия. А кто просчитывал необходимость именно в таком режиме ограничений? Не вызовет ли это всплеск нелегальных продаж? Есть ли вообще смысл вводить ограничения во всенародный семейный праздник, да еще сейчас, когда людям и так тяжело? Кто подумал о том, как к этому отнесется население, не вызовет ли это эксцессы, уже отмеченные неоднократно в сибирских регионах?

В ряде территорий СФО, случалось, недовольные граждане на фоне ограничений, которых уже и так много, громили магазины, угрожая физической расправой продавцам. Так стоит ли провоцировать людей абсолютно непонятными и неоправданными мерами? Вместо этого следовало бы продвигать более надежные механизмы профилактики злоупотребления алкоголем и борьбы с контрафактом и самогоноварением.

Ключевой вопрос

По словам психологов, на телефоны доверия стали чаще звонить люди в состоянии алкогольного опьянения. Многие в период вынужденной безработицы и самоизоляции используют в качестве "легкого антидепрессанта" пиво. А в соцсетях и мессенджерах тем временем распространяются ролики с "полезными советами" по "профилактике" и "лечению" коронавируса с помощью домашних заготовок на спирту. Какой совет дадите читателям?

Андрей Лопатин: Все это способы ухода от ситуации. Люди испытывают стресс, серьезные психологические нагрузки, тревогу, неопределенность, негативные ожидания, беспокойство и страх за будущее. Статистика заболеваемости, роста цен и налогов действительно на людей давит колоссальным прессом. Увы, человек слаб, и некоторые вынуждены обращаться к единственно доступному средству в условиях, когда возможность получить медицинскую помощь ограничена.

Медицина сегодня мобилизована на оказание неотложной помощи. Кроме того, таких специалистов как психиатр, медицинский психолог и психотерапевт у нас в стране традиционно воспринимают на уровне героев анекдотов. Это в лучшем случае. А в худшем - боятся постановки на учет. Поэтому "антидепрессанты" из винных магазинов - подчас единственное средство, которое граждане используют для переживания стрессов. И звонки психологам в состоянии алкогольного опьянения лишь подтверждают это. Хорошо еще, что вообще звонят специалистам, профессионалам. Но пока у людей не появится ориентир, надежда на реальный вариант улучшения ситуации, до тех пор, думаю, будут распространены упомянутые формы поведения.

А тенденция к росту потребления пива наблюдается уже несколько лет. И здесь должны быть разумные ограничения в плане продаж - по возрасту, по объемам, по шаговой доступности торговых точек. Если все эти условия выполняются, то и последствия минимизируются. Конечно, людей, которые, напившись пива, ведут себя буйно, в процентном соотношении наверняка меньше, чем тех, кто буйствует, выпив избыточное количество крепкого алкоголя. Потому наша местная законодательная власть, считаю, и дальше будет добиваться принятия разумных мер в этой сфере.