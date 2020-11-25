На Ставрополье пенсионер протаранил автомобиль с полицейскими

В Петровском районе Ставропольского края 66-летний мужчина случайно врезался в автомобиль с двумя полицейскими, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, сотрудникам МВД причинен тяжкий вред здоровью, а против пенсионера возбудили уголовное дело.

- Подозреваемый ехал со стороны города Светлограда на автомобиле ВАЗ-2107 и при повороте к селу Сухая Буйвола не уступил дорогу двигавшейся по встречной полосе LADA Priora. Автомобили столкнулись. Во второй машине находились 28-летний участковый уполномоченный полиции и еще один полицейский из Петровского городского округа, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Удар оказался такой силы, что автомобиль с полицейскими вылетел на обочину, а оба правоохранителя серьезно пострадали. Их госпитализировали прямо с места ДТП.

Против пенсионера возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас следствие проводит судебно-медицинские и автотехническую экспертизу.