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25.11.2020 19:06
Рубрика: Общество

Молочные берега

Ученые Ставрополья вернули производство лактозы в Россию
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
В крае заработало единственное в России производство лактозы. Это важный компонент лекарственных препаратов и пищевой промышленности. В регионе будут производить пятую часть всего ввозимого в страну сырья.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В прошлом году в страну поставлялось около 18 тысяч тонн лактозы высокого качества стоимостью в четыре миллиарда рублей.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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Созданное в Ставрополе производство, пока единственное в РФ, расположено на базе одного из молочных комбинатов. Там применяют технологию, разработанную местными учеными. Как рассказывает специалист Центра биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета кандидат технических наук Георгий Анисимов, на предприятии, где внедрили вузовскую технологию, сейчас производят около 160 тонн лактозы в месяц. Производят ее из молочной сыворотки. На технологию оформлен патент.

- Мы как разработчики получили на исследования и внедрение идеи в производство 108 миллионов рублей. Патент принадлежит заводу, поэтому наладить такие же линии на других предприятиях пока не можем, - поясняет Анисимов.

Тем не менее вскоре на Ставрополье будут выпускать около пяти тысяч тонн лактозы в год - пятую часть этого сырья, которую используют в России. Уже подписаны контракты с поставщиками, заинтересованными в российском продукции.

- Качество нашего и привозного сырья одинаковое. А вот цена ниже. Сейчас можно без труда приобрести импортную лактозу, но как будут обстоять дела на рынке в будущем, сказать сложно, - говорит ученый.

Много лет назад в стране выпускали эту продукцию. Но прежние технологии давно устарели.

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- Впервые с момента распада СССР мы возобновили собственное производство. Хотя еще в 1986 году в украинском городе Балта начали выпускать детское питание, и там делали пищевую лактозу. До фармакопейной в Советском Союзе не дошли. А когда СССР развалился, все производство осталось за пределами России - в Литве, Беларуси и на Украине. Фактически сейчас мы выпускаем тот же продукт, что и 30 лет назад, но с использованием более современной и эффективной технологии, - добавил Анисимов.

Из-за доступности импортной лактозы отечественные предприятия не заинтересованы развивать такие производства и инвестировать в новое дело. Связано это с особенностями технологического процесса. В России нет крупных сыродельных компаний, где было бы рентабельно заниматься производством лактозы. А творожную сыворотку просто сливают, что наносит серьезный урон окружающей среде, ведь она токсична. Видимо, ситуация в стране с выпуском лактозы изменится только тогда, когда вырастет число производителей сыров и отечественный продукт переработки сыворотки станет дешевле импортного.

В регионах Общество Наука Экономика АПК Экономика Отрасли Фарминдустрия Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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