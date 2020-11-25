Ученые Ставрополья вернули производство лактозы в Россию

В крае заработало единственное в России производство лактозы. Это важный компонент лекарственных препаратов и пищевой промышленности. В регионе будут производить пятую часть всего ввозимого в страну сырья.

В прошлом году в страну поставлялось около 18 тысяч тонн лактозы высокого качества стоимостью в четыре миллиарда рублей.

Созданное в Ставрополе производство, пока единственное в РФ, расположено на базе одного из молочных комбинатов. Там применяют технологию, разработанную местными учеными. Как рассказывает специалист Центра биотехнологического инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета кандидат технических наук Георгий Анисимов, на предприятии, где внедрили вузовскую технологию, сейчас производят около 160 тонн лактозы в месяц. Производят ее из молочной сыворотки. На технологию оформлен патент.

- Мы как разработчики получили на исследования и внедрение идеи в производство 108 миллионов рублей. Патент принадлежит заводу, поэтому наладить такие же линии на других предприятиях пока не можем, - поясняет Анисимов.

Тем не менее вскоре на Ставрополье будут выпускать около пяти тысяч тонн лактозы в год - пятую часть этого сырья, которую используют в России. Уже подписаны контракты с поставщиками, заинтересованными в российском продукции.

- Качество нашего и привозного сырья одинаковое. А вот цена ниже. Сейчас можно без труда приобрести импортную лактозу, но как будут обстоять дела на рынке в будущем, сказать сложно, - говорит ученый.

Много лет назад в стране выпускали эту продукцию. Но прежние технологии давно устарели.

- Впервые с момента распада СССР мы возобновили собственное производство. Хотя еще в 1986 году в украинском городе Балта начали выпускать детское питание, и там делали пищевую лактозу. До фармакопейной в Советском Союзе не дошли. А когда СССР развалился, все производство осталось за пределами России - в Литве, Беларуси и на Украине. Фактически сейчас мы выпускаем тот же продукт, что и 30 лет назад, но с использованием более современной и эффективной технологии, - добавил Анисимов.

Из-за доступности импортной лактозы отечественные предприятия не заинтересованы развивать такие производства и инвестировать в новое дело. Связано это с особенностями технологического процесса. В России нет крупных сыродельных компаний, где было бы рентабельно заниматься производством лактозы. А творожную сыворотку просто сливают, что наносит серьезный урон окружающей среде, ведь она токсична. Видимо, ситуация в стране с выпуском лактозы изменится только тогда, когда вырастет число производителей сыров и отечественный продукт переработки сыворотки станет дешевле импортного.