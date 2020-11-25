На сцену под открытым небом на полном ходу вылетает всадник в средневековых доспехах, за ним - целая вереница воинов. Они во весь опор скачут по кругу, пролетая совсем рядом со зрителями. Трибуны ахают! Затем начинается погоня, и всадники показывают джигитовку, скача на конях задом наперед, стоя, сбоку, запрыгивая в седло на ходу. По ходу пьесы разворачивается драматическая любовная история, сопровождаемая интригами и схватками на мечах...

Так в Северной Осетии впервые за многие последние годы проходило выступление коллектива "Нарты" - единственного государственного конного театра в России, который наконец-то вернулся на сцену.

Он находится во Владикавказе и имеет историю длиной почти в треть века. Театр долго был гордостью республики, но 12 лет назад пришел в упадок: финансирования не хватало, актеры разъезжались, новых животных перестали покупать, начались массовые сокращения. В общем, все шло к исчезновению уникальной труппы. И тогда на помощь пришли рядовые жители: они запустили в соцсетях кампанию "Нарты будут жить". Напомним, нарты - это древнее племя, мифилогизированный предок народов Северного Кавказа, в том числе осетин. Его герои стали главными персонажами средневекового Нартского эпоса. В их честь и получил название конный театр, выступающий в колоритных и ярких национальных костюмах.

На флешмоб откликнулось много земляков. Много денег, правда, собрать не получилось, но зато удалось добиться главного: на проблемы театра обратили внимание власти и общественность региона. Театр поддержали меценаты, и в результате актерский состав удалось сохранить. А по инициативе главы республики для "Нартов" построили тренировочный ангар.

- Вы не представляете, насколько крытая площадка важна для конного театра, - рассказывает корреспонденту "РГ" художественный руководитель "Нартов" народный артист РСО - Алания Тимур Сикоев. - Ведь артистам и лошадям нужно постоянно тренироваться, быть в форме для выступлений. А раньше мы целиком зависели от погоды. Начинались холода и дожди - и тренировки прекращались, а весной животных приходилось учить всему заново: за три-четыре зимних месяца они все забывали. Теперь и подготовка животных ведется на совершенно другом уровне. А от этого зависит безопасность и зрелищность выступлений.

В 2002 году во время схода ледника Колка вместе со съемочной группой Сергея Бодрова погибли семь актеров театра "Нарты"

Да и постановка конных выступлений обходится гораздо дороже обычных. По словам Сикоева, если в среднем в республике на постановку пьесы труппе нужно около миллиона рублей (хотя потолка, понятно, не существует), то в конном театре - совсем другие цены. Ведь требуются довольно дорогие костюмы и масштабные декорации. Исторические одежды, кольчуги и оружие стоят тоже недешево. В итоге даже самый простой спектакль выливается в серьезные суммы. Именно поэтому выступление во Владикавказе под открытым небом - впервые за 12 лет - оказалось столь знаковым и вызвало большой резонанс в республике. Трибуны были рассчитаны на 500 человек, но зрителей собралось гораздо больше.

Артисты постарались не разочаровать своих поклонников, так долго и терпеливо ждавших возвращения "Нартов". Перед собравшимися развернулось масштабное и захватывающее действо. При свете полыхающих факелов и прожекторов, освещающих сцену, богатыри вели сражения, участвовали в погоне на лошадях, а грациозные горянки в пурпурных платьях, проезжая верхом, заставляли жеребцов под седлом бить копытами в такт музыке.

Одним из самых сложных и зрелищных моментов выступления, конечно, была джигитовка. Лошадь несется галопом, актер должен встать на нее и ехать стоя или держаться сбоку от седла, а иногда и вовсе мчаться, сидя задом наперед. Насколько это тяжело делать, сохраняя беззаботную улыбку на лице, знают лишь профессиональные наездники.

После завершения представления зрители еще долго с восхищением аплодировали актерам. И почти все снимали выступление на свои мобильные телефоны.

Сейчас конный театр насчитывает 42 человека, из которых 17 - артисты, в труппе также одиннадцать лошадей. Семь животных - новые, и это тоже очень важно, ведь жеребец, подходящий для работы на сцене, стоит от 150 до 350 тысяч рублей. Очень долго "Нарты" не могли себе позволить таких трат.

- В наши ближайшие творческие планы входит подготовка новогодних выступлений, - делится Тимур Сикоев. - Но это будет зависеть, конечно, от эпидемиологической обстановки. Если она позволит, впервые попробуем пригласить в театр не только взрослых, но и детей. В планах есть и большие серьезные постановки, но они зависят во многом от состояния материально-технической базы театра. Сейчас нужны не только артисты, но и художники, костюмеры, декораторы, рекламщики - словом все те, кто не выходит на сцену, но от кого успех пьесы и работа театра зависят не меньше.

Конкретно

Летопись театра "Нарты"

• На Театральной неделе в Москве в 2001 году "Нарты" сыграли "Гамлета" с использованием лошадей.

• Актеры театра участвовали в съемках фильмов "Убойная сила" Родиона Нахапетова, "Война" Алексея Балабанова, "Эхо ветра" Константина Бутаева, "Вечеря" Марлена Хуциева, "Дикая дивизия" Карена Оганесяна, "Анна Каренина" Карена Шахназарова и многих других.

• 2002 год стал самым трагическим в истории труппы: в Кармадонском ущелье во время съемок фильма Сергея Бодрова "Связной" сошел ледник Колка. Вместе со съемочной группой там погибли семь актеров театра "Нарты". Их тела так и не обнаружили.

• Одним из самых известных актеров и наездников конного театра является Геннадий Туаев. После того как труппа едва не распалась, он уехал в Париж, где живет и выступает.

Мнение

Эльбрус Кубалов, министр культуры Северной Осетии:

- Если говорить о значении конного театра "Нарты" для нашей республики, то, конечно же, он выполняет не только развлекательную, но и эстетическую, просветительскую, социализирующую, воспитательную и развивающую функции. Театр духовно обогащает посетителей всех возрастов, возвращает к истокам нашей национальной культуры, популяризует традиции джигитовки, корнями уходящие в скифо-аланскую историю, объединяет людей. Немаловажно и то, что многие спектакли, которые давал конный театр, были поставлены по мотивам произведений осетинских авторов.

Уникальность этого сугубо национального театра способствует привлечению туристического потока в республику и формированию ее привлекательного имиджа не только в России, но и в мире. Со спектаклем "Гамлет" в 2001 году театр выступал в Москве на III Всемирной театральной олимпиаде с программой "Игры Нартов", в которой участвовали 30 артистов и 12 лошадей, театр побывал в Аргентине и исколесил всю Европу. А чего стоит тот факт, что театр "Нарты" стал единственным российским коллективом, приглашенным на один из самых грандиозных конных фестивалей не только в Западной Европе, но и в мире - международный фестиваль верховой езды и конного спорта Cheval Passion во французском городе Авиньон.