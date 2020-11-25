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25.11.2020 10:49
Рубрика: Общество

Озеро как зеркало

Махачкалинцы всем миром спасают городской пруд Ак-Гель
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 266(8320)
В дагестанской столице создан фонд спасения озера Ак-Гель. К его сохранению подключились общественники и меценаты. С их помощью на водной глади установлена плавучая солнечно-аэрационная система, работающая на возобновляемой солнечной энергии. Она будет насыщать водоем кислородом. Аэрация воды, по мнению специалистов, увеличит содержание в ней кислорода, что позволит сохранить озерную экосистему.
Вокруг озера выросли десятки многоэтажных домов, и застройка продолжается. Фото: Нурмагомед Астарханов Вокруг озера выросли десятки многоэтажных домов, и застройка продолжается. Фото: Нурмагомед Астарханов
Вокруг озера выросли десятки многоэтажных домов, и застройка продолжается. Фото: Нурмагомед Астарханов

Также составлен маршрут от близлежащего канала имени Октябрьской Революции, откуда будет проложен трубопровод, подпитывающий озеро. Прокладка труб уже началась.

Это действительно важно: как выяснилось при обследовании, существовавшие источники водоснабжения были залиты бетоном или настолько засыпаны стройматериалами, что вода не могла пробиться к озеру.

Фото: Пресс-служба мэрии Анапы
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Активисты движения "Город наш" организовали топографическую съемку границ озера для его постановки на кадастровый учет, это поможет решить проблемы незаконной застройки. Деньги на топосъемку собрали горожане.

Готовый межевой план передан в управление Росимущества, где должны утвердить границы и поставить озеро на кадастровый учет.

Расположенное в городе озеро Ак-Гель некогда было любимым местом отдыха махачкалинцев. В последние годы из-за массовой, в большинстве случаев незаконной застройки побережья водоем сократился почти вдвое. Сейчас вокруг озера выросли десятки многоэтажных домов, расположенный на побережье парк активно застраивают ресторанами и торговыми комплексами.

Этим летом горожане, гуляющие в парке возле озера, увидели удручающую картину: мертвую рыбу, выброшенную на берег и распространяющую запах гниения.

Проведенные в Каспийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства анализы выявили многократное превышение в воде допустимой нормы химических элементов: магния - в семь раз, натрия - в девять, фенолов - в шесть. Как полагают специалисты, это может являться следствием многолетнего сброса и аккумуляции бытовых канализационных стоков.

По мнению специалистов института, негативно на экосистему водоема повлияла именно массовая застройка, которая перекрыла единственный чистый источник водоснабжения озера - реку Талгинку.

Тем временем

Ситуацию взял под контроль следственный комитет.

"В Махачкале озеро Ак-Гель превратили в выгребную яму, в него сливают буквально все городские отходы, из-за этого в водоеме гибнет рыба. Даже испарения из озера теперь создают угрозу для окружающих, а органы местной власти бездействуют", - сообщила пресс-служба ведомства. Александр Бастрыкин поручил принять меры для восстановления нарушенных прав граждан.

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