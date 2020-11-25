38-летний историк из Череповца Андрей Гуляев придумал собственный проект по озеленению города и за семь лет вместе с единомышленниками высадил более трех с половиной тысяч деревьев и кустарников.

Как рассказывает сам Андрей Гуляев, еще учась в вузе, он много читал о первом городском голове Череповца Иване Милютине, который на рубеже XVIII-XIX веков не только строил здания, но и озеленял город.

Вот у Андрея Гуляева и появилась мысль: а может, стоит самому посадить хотя бы несколько деревьев - для потомков? Он создал группу в соцсетях, где обсуждал с неравнодушными жителями города металлургов идею озеленения. Долго думали над тем, как назвать проект, и решили - "Народная роща", этим все сказано.

7 мая 2013 года прошла первая акция "Сирень Победы", ставшая с тех пор традиционной. Не обошлось без трудностей. Активисты заранее купили кусты в питомнике и накануне приехали на место, чтобы подготовить лунки. Начали копать, а там, как оказалось, нет земли. Вместо нее какой-то шлак, мусор, глина. Так что после этого общественники всегда заблаговременно готовят ямы для деревьев, чаще всего с привлечением спецтехники, привозят свежую землю.

- Иначе можно поломать все лопаты и вместо праздника устроить каторгу, - говорит Андрей Гуляев.

В мае того же года прошла и первая масштабная высадка 98 деревьев в рамках проекта "Народная роща". Заодно устроили праздник - с приветствиями от творческих коллективов и участием более сотни волонтеров.

- Построить дом, посадить дерево и вырастить сына - одна из популярных человеческих установок, - объясняет Андрей. - Каждое высаженное дерево - маленький вклад в чистоту воздуха в нашем промышленном городе. Деревья мы находим разными способами: покупаем в питомниках, приобретаем в лесничестве, выращиваем или доращиваем на своих садовых участках.

К сожалению, не все деревья, высаженные в рамках проекта, приживаются. Третью часть насаждений активисты теряют ежегодно. Причины разные: иногда из-за вандалов, но чаще из-за неосторожных покосов травы триммерами. Во время таких работ повреждается кора дерева. Оно начинает болеть, а иногда и умирает медленной смертью.

- Деревья гибнут чаще всего не от экологии, засухи или наводнений, а именно из-за людей. Как-то у нас на Новый год вырубили сосны, которые мы только осенью посадили на пляже. Сообщила об этом жительница города: "А у вас там сосны валяются по всей дороге". Видимо, сколько влезло, в багажник загрузили, а остальные так и оставили. Было очень неприятно, - вспоминает Андрей Гуляев.

- Можно ли сказать, что в городе действительно появилась народная роща?

- Да. В каждом микрорайоне Череповца растут деревья, высаженные в рамках нашего проекта. Мы контактируем с мэрией. Организуем субботники и участвуем в них, согласовываем посадки, консультируемся по породам деревьев, выбору территорий для озеленения. Городу нужны и важны свои экозащитники. Меня мотивирует желание делать этот мир лучше. Это прекрасная фраза хороша своей универсальностью и глубоким смыслом. Мы получаем гораздо больше, чем вложили. Это факт.

Прямая речь

Вадим Германов, мэр Череповца:

- Озеленение города мы выполняем в тесном контакте с общественными организациями. Причем взаимодействуем на всех этапах: от идеи до реализации. Такая форма сотрудничества общества и власти, при которой люди не просто предлагают или критикуют, но и делают, очень конструктивна. Надеюсь, подобный формат работы сохранится и впредь.