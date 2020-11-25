Детский омбудсмен Карелии попросил не принуждать детей заводить соцсети

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев в среду официально обратился к педагогам и руководителям образовательных учреждений республики с просьбой требовать от детей, занимающихся в дистанционном формате, создавать свои личные страницы в социальных сетях.

О тем, что детей принуждают заводить аккаунты Геннадий Сараев узнал от родителей, которые стали жаловаться детскому омбудсмену. Педагоги считают, что аккаунты в соцсети необходимы для прямого общения учителя с ребенком и обмена учебными материалами. По мнению уполномоченного, данное требование противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Детский омбудсмен напомнил, что только родители могут оценить степень готовности своего несовершеннолетнего ребенка к социальной коммуникации в интернет-пространстве и возможность безопасного использования соцсетей. Если же подобная необходимость в школах есть, то он предложил использовать аккаунты законных представителей учащихся.