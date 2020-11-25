Депутаты Петербурга обсуждают возможность продлить время продажи алкоголя, в частности, отделы со спиртным предлагается закрывать не в 22.00, как сейчас, а в 23.00. В качестве эксперимента предлагается ввести эту меру на один год. Главная цель - борьба с "наливайками", алкомаркетами, которые маскируются под бары и продают свою продукцию круглосуточно. Поможет ли лишний час побороть это явление, выясняла корреспондент "РГ".

Было бы логично предположить, что большая часть баров в Петербурге находится в центре, где ходят туристы, и в былые докоронавирусные годы они после музеев шли на барные улицы и замечательно там отдыхали после культурной программы.

Но бары Петербурга - это не только авторские заведения с необычной атмосферой и оригинальным меню. Львиная доля баров в городе приходится на "наливайки", причем сосредоточены они не в центре, а в спальных районах.

Городские парламентарии ведут неравный бой с "наливайками" уже давно. В частности, весной депутаты приняли закон, который ограничивал бы бары по площади. Всем, кто имеет помещение меньше 50 квадратных метров, предлагали запретить работать. Правда, эта инициатива ударила в первую очередь по авторским барам исторического центра, где предприниматели смогли обустроить уникальные заведения даже в самых скромных каморках. Перспектива того, что закроются заведения, являющиеся настоящими неформальными достопримечательностями Петербурга, возмутила горожан. Сейчас правила для баров дорабатываются.

Между тем депутаты решили зайти с другой стороны и сделать работу "наливаек" невыгодной за счет продления времени продажи спиртного в полноценных магазинах.

- Своими успехами "наливайки" как раз и обязаны временным ограничениям. Нынешние запреты стимулируют людей покупать продукцию, реализуемую через "псевдообщепит", не просто по ночам, а после 22.00, можно сказать, с позднего вечера и почти до полудня. Если время продажи алкоголя в Санкт-Петербурге будет продлено хотя бы на один час, то поток покупателей к добросовестным продавцам увеличится, что окажет позитивное влияние на конкуренцию, - говорит Ирина Федорова, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Позитивно оценивает данную меру и Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя (ЦИФРРА).

- Если мы посмотрим на время основных продаж алкогольных напитков, то увидим, что в основном люди приобретают такую продукцию с 18.00 до 23.00. До 2007 года спиртное можно было купить круглосуточно, но непосредственно на ночные продажи приходилось порядка 10 процентов от всего розничного оборота алкоголя. Федеральное законодательство вводит запрет на продажу алкоголя с 23.00 до 8.00. Но регионы имеют право вводить дополнительные ограничения, как это сделано, например, в Петербурге, где спиртное нельзя купить с 22.00 до 11.00. Этот час с 22.00 до 23.00 имеет для отрасли принципиальное значение, он приносит "наливайкам" основной доход, - говорит Вадим Дробиз.

И все же идея продлить время продажи спиртного в Петербурге в бизнес-сообществе воспринимается неоднозначно.

В частности, Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России", говорит, что даже если закон примут, в "наливайки" все равно будут ходить, просто пик продаж в таких точках придется на период после 23.00. Кроме того, эта мера никак не позволит бороться с фальсификатом. А его доля на алкогольном рынке доходит до 40 процентов.

- На фоне падения доходов населения из-за пандемии растет спрос на дешевую продукцию - потому поддельные марки становятся более востребованы. Это касается не только сигарет и алкоголя, например, но и одежды, обуви, бижутерии, игрушек, лекарств. Рост цен и снижение доходов - причины роста увеличения контрафакта в стране, а не режим работы магазинов или баров. Сейчас поддельный алкоголь можно купить практически везде вне зависимости от времени суток - такой продукцией приторговывают продавцы алкомаркетов, таксисты, менеджеры торговых компаний, - говорит эксперт.

Денис Шевчук, юрист общественного движения "Трезвая Россия", высказывается резко против инициативы петербургских депутатов, он прямо говорит, что главными выгодополучателями во всей этой истории станут продавцы и торговцы алкоголем, но никак не жители Петербурга.

Остается неясным — кто главный выгодополучатель в этой инициативе — бизнес или все-таки горожане?

- Любые ограничения снижают продажи, неважно, на что эти ограничения вводятся - на алкоголь или на пирожки. Снижение числа часов, в которые можно продавать спиртное, за последние годы существенно снизило потребление таких напитков. К чему приведет этот лишний час? Потребление спиртного вырастет, а вместе с этим возрастут и преступность, и смертность. Конечно, это очень плохая идея, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда нужно думать в первую очередь о том, как поддержать здоровье граждан, а не наоборот, - говорит Денис Шевчук.

"Наливайки" активист называет однозначным злом, но бороться с ними предлагает иными методами, которые не ставили бы под угрозу здоровье граждан. .