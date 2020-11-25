Александр Брага мастерит из ненужных автомобильных запчастей трансформеров, достойных голливудских блокбастеров о захвате мира. Опушка около его дома, на которой стоят скульптуры, стала новой точкой на туристической карте региона. Творения наглядно показывают: ненужные вещи не надо выбрасывать на свалку, они могут и должны обрести вторую жизнь.

Трехметровый первенец

По образованию Александр - специалист по ремонту и обслуживанию телерадиоаппаратуры, по профессии - мастер на все руки. Умеет строить, ремонтировать, пилить, варить (не еду, а металлические изделия). Хотя что там - еду варить тоже умеет. А еще он всегда был человеком творческим, писал музыку, играл на музыкальных инструментах. И вот в какой-то момент Александру захотелось объединить ручной труд и воображение.

- Я сразу понял, что это должна быть скульптура из ненужных вещей, деталей, обломков, словом - из мусора, - вспоминает Александр Брага. - Чтобы она будто бы кричала: не обязательно производить все с нуля, из отходов тоже можно делать что-то стоящее. Мне всегда импонировали идеи разумного потребления, сохранения экологии, раздельного сбора отходов. Посоветовался с друзьями, они поддержали, помогли найти помещение для мастерской. С деталями тоже помогли друзья - владельцы автомастерской: отдали все, что уже нельзя использовать. Прошелся по авторазвалам, пунктам приема металлолома. Так шесть лет назад появился мой Малыш.

Малыш - это трансформер ростом три метра сорок сантиметров, чем-то похожий на Дарта Вейдера. На 90 процентов он состоит из деталей автомобилей, тракторов и экскаваторов. Позвоночник - это коленчатый вал грузовика, руки и ноги - пружинные амортизаторы и различные шестеренки, буйная шевелюра - бронепровода свечей зажигания. Есть у Малыша и крылья, ими поделился старенький Volkswagen Golf. Выбивается из общего ряда, пожалуй, только филейная часть, выпиленная из металлической бочки.

Забыла упомянуть, что живет Брага в небольшом городке Гвардейске с населением 13 тысяч человек. Это не такая провинция, в которой чужак под взглядами местных гопников чувствует себя неловко и машинально перевешивает рюкзак со спины на живот. Скорее, ухоженный уголок Европы с узкими улочками, недавно покрашенными двух- и трехэтажными домами и уймой туристов. Но даже здесь скульптуры Александра выглядят как пришельцы из будущего - нельзя сказать, что инородно, но уж слишком современно.

Стоит Малыш рядом с домом Александра. Эту точку региональные туроператоры занесли в официальные туристические маршруты.

Монстр с нежной душой

Раньше компанию трехметровому Малышу составлял двухметровый Скрипач R-2 - самый, на мой взгляд, красивый трансформер Браги. У него есть винтовка и топор, но топорище утыкается в землю, и дуло направлено вниз, что символизирует отказ от войны. Скрипка же свидетельствует о том, что даже у металлического монстра есть душа.

Недавно Скрипач R-2 переехал в галерею современного искусства "Будущее в прошлом". Ее открыли представители творческого сообщества Гвардейска. С одной стороны, это выставка-продажа, где можно купить работы Александра и его товарищей. С другой - площадка для занятий йогой и дыхательной гимнастикой, разнообразных мастер-классов, поэтических и музыкальных вечеров. Брага, кстати, участвует в музыкальных постановках, играет на дарбуке (старинном барабане), варгане (небольшом язычковом инструменте), кахоне (деревянном коробе родом из Перу).

- В Гвардейске много интересных людей - художников, ювелиров, специалистов по плетению из лозы, поэтов, музыкантов, - рассказывает скульптор. - Мы давно мечтали о собственном творческом пространстве. Как-то я узнал, что моя знакомая собралась продавать двухэтажный дом в центре города. Я ей сказал: не продавай, давай лучше мы с ребятами у тебя его арендуем. Ее настолько увлекла эта идея, что она теперь является координатором нашей галереи. Мы, кстати, рады творцам-единомышленникам со всей Калининградской области. Если кому-то нужно место для перформанса или выставки, если есть идеи, но не знаете, как их реализовать, - приезжайте к нам.

Прославить Гвардейск

В коллекции Александра шесть крупных ростовых скульптур и множество небольших творений: корова с туловищем-лопатой и глазами-барометрами, стулья из автомобильных амортизаторов и шестеренок, настенное панно-пицца из гвоздей, болтов и гаек. Практически все это можно купить, даже трансформеров, если сойтись с творцом в цене. По словам Браги, сейчас любимое дело приносит ему примерно половину всего дохода. Продолжает он работать и мастером на все руки.

Определенного стиля скульптор не придерживается. Вот, к примеру, скульптура "Дыши свободно", призывающая беречь природу. Она будто бы сошла с экрана стимпанк-фильма. Но нет, поправляет Александр, это не чистый стимпанк. Этот стиль отрицает любые белые элементы, а Браге захотелось, чтобы респиратор у его трансформера был именно белым.

- Я никогда заранее не составляю дизайн-проекты. Просто смотрю на какую-то деталь, и меня будто пронзает: да это же глаз, или хвост, или позвоночник. И потом пляшу от этого глаза, хвоста, позвоночника, вылепляя скульптуру из ненужного хлама, будто из пластилина. Над Малышом я работал год, следующие трансформеры пошли уже быстрее - полгода, четыре месяца, - поясняет Александр.

Осматривая все эти творения, хочешь воскликнуть: приятель, что ты делаешь в Гвардейске, твое место на Burning Man или хотя бы во Freies Museum Berlin. А потом думаешь: да ведь это же круто, когда качественное современное искусство, от которого захватывает дух, живет, развивается и развивает калининградскую провинцию.

А про Burning Man Александр, кстати, задумывался. Кто знает, вот соберет он команду, получит грант - и прославит Гвардейск в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Я не удивлюсь.