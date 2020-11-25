На борту самолета из Петербурга в Москву подрались два пассажира

Самолет из Петербурга в Москву задержался на час из-за драки пассажиров в салоне. Два мужчины крепкого сложения не поделили место на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД на транспорте по СЗФО.

Поначалу пассажиров пытались успокоить бортпроводники. Но мужчины еще больше распалялись, каждый из них доказывал свое право сидеть на приглянувшемся месте.

Вызванная в самолет бригада сотрудников правоохранительных органов приняла соломоново решение: обоих дебоширов вывели из салона и отправили в отдел полиции, где им пришлось объясняться за свое поведение.

После того, как мужчины покинули борт, самолет благополучно вылетел в столицу.