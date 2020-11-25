Новый глава Архангельска - о переменах, которые ждут город

У столицы Поморья - новый глава. Дмитрий Морев вступил в должность 9 ноября и сразу после инаугурации принял приглашение архангельского филиала "Российской газеты" на деловой завтрак в редакции. В пресс-центре "РГ" глава Архангельска дал свое первое большое интервью.

Дмитрий Александрович, примите наши поздравления с избранием на этот пост. Когда приходит новый глава, все горожане интересуются, где он родился, учился, наш или не наш...

Дмитрий Морев: Смело могу ответить архангелогородцам: я - ваш. Родился в Архангельске и много где в нем жил: на улицах Вологодской, Жосу, проспектах Ломоносова и Советских Космонатов, на Чумбаровке... Сейчас живу на улице Теснанова, на так называемом "Шанхае", и мне этот район очень нравится. Я привык жить в небольших домах, в том числе "деревяшечках", с уютными двориками, где все соседи друг друга знают и общаются.

Мои родители - инженеры - тоже местные. Корни наши под Емецком, там есть небольшая деревенька возле Погоста, где и сейчас много Моревых. Они живут на Севере с XVII века. Один из моих предков - Андрей Морев - подряжался в строительные артели и уходил в Петербург, где строил Исаакиевский и Казанский соборы. А организовывал строительство наш талантливый земляк из Красноборского района - мастер-камнерез Самсон Суханов.

Учился я в третьей гимназии, в историко-литературном классе. Но больше тяготел к точным наукам и поступил на механический факультет АЛТИ. Окончил также академию ФСБ, служил в Архангельске и Плесецке. Работал в аэропорту Архангельск, на алмазодобывающем предприятии. И 8 мая этого года пришел в администрацию города.

Одним из ваших первых решений в качестве главы стало изменение структуры городской администрации. В частности, в ней появится новая должность заместителя главы. Почему необходимы перемены?

Дмитрий Морев: Это не какие-то революционные изменения. Они нацелены на усиление блока городского хозяйства, строительства и транспорта. За полгода в администрации я много работал с обращениями граждан: 90 процентов из них касаются городского хозяйства. Сейчас весь этот блок курирует один заместитель, у которого из-за текущих дел не остается времени на планирование. Новый замглавы займется инфраструктурным развитием.

Дело в том, что у нас нет запаса готовых проектов по благоустройству, строительству жилья и социальных объектов. А он должен быть, чтобы при появлении дополнительного финансирования мы могли дать городу новые объекты. На будущий год заложены средства на проектирование ФОКа в Соломбале, есть проект легкоатлетического манежа в Майской Горке. Но этого недостаточно.

Некоторые эксперты упрекают Архангельск в том, что при дефицитном бюджете очень много средств потрачено именно на благоустройство. Вы согласны с этим? И каким будет городской бюджет на следующий год?

Дмитрий Морев: Бюджет будет непростым. Ситуация с пандемией, безусловно, сказывается на налоговых поступлениях в казну. Но расходы на благоустройство необходимы. Город должен быть комфортным для жизни. Другое дело, что надо соблюдать баланс между различными статьями расходов. Не считаю, что мы потратили много средств на благоустройство и при этом забыли о чем-то другом. В этом году на программу формирования комфортной городской среды было направлено 127 миллионов рублей и дополнительные средства из областного бюджета. Для сравнения: бюджет Архангельска составляет свыше 10 миллиардов рублей. В следующем году он увеличится, но и расходные обязательства будут больше.

Огромные суммы требуются на решение давней проблемы города - расселение ветхого и аварийного жилья...

Дмитрий Морев: До 2025-го мы должны переселить девять тысяч горожан из домов, признанных аварийными в период 2012-2017 годов. В этом году сдан дом на 175 квартир на Московском проспекте, готовится к сдаче еще одна новостройка, в которой 80 квартир будут переданы городу для расселения аварийного жилья. В следующем году этот процесс продолжится.

Сейчас мы готовим участки и необходимые техусловия под строительство социального жилья в различных округах города для полной реализации программы. Но уже понятно, что она не решит проблему окончательно.

Один из предков главы Архангельска — Андрей Морев — строил Исаакиевский и Казанский соборы

В городе также насчитывается 129 домов, которым угрожает сход со свай, но при этом они не признаны аварийными. С помощью правительства области сейчас решается вопрос о выделении федеральных средств на их расселение.

В этом году в связи с массовым сходом "деревяшек" со свай обострилась проблема маневренного фонда для их жителей. Удалось ли найти дополнительные помещения?

Дмитрий Морев: В городе свыше 500 муниципальных квартир, но большинство заняты уже длительное время. Как должен использоваться маневренный фонд? Сошел дом со свай, мы временно переселили людей в маневренное жилье, а через полгода-год предоставили им новое. Но на практике они живут во временном гораздо дольше.

Однако не опускаем руки. В этом году приведено в порядок и предоставлено достаточно много маневренного жилья. На днях заканчивается ремонт очередных помещений, люди уже ждут.

На ваш взгляд, насколько перспективно расселение "аварийки" за счет застройщиков?

Дмитрий Морев: Это очень хороший вариант. В городе достаточно домов, которые требуют расселения и входят в участки для развития застроенных территорий. Мы готовы предоставить застройщикам целый квартал: расселив аварийные дома за свой счет, они смогут построить на этом месте коммерческое жилье.

Но в центре города есть сдерживающий фактор - обеспеченность детскими садами и школами. Будем вести диалог с бизнесом, чтобы он взял на себя строительство соцобъектов. Пример уже есть - застройщик вместе с жилыми домами построит детский сад в районе Поморской и Володарского.

Город развивается в южную сторону, и в округах Варавино-Фактория, Майская Горка социальные объекты появляются за счет бюджета. Недавно сдали детский сад, строится еще четыре. Возводится школа на 860 мест, получено разрешение на строительство школы на 1600 учеников.

Какие еще недооцененные территории Архангельска необходимо развивать?

Дмитрий Морев: Ломоносовский парк - самый большой в городе. Конечно же, он требует благоустройства, а какого именно - должны определить специалисты. На мой взгляд, из него можно сделать хорошую прогулочную зону с большими деревьями - не саженцами. Завезти крупномеры высотой от пяти метров вполне реально. Кроме того, в этом парке могла бы появиться оборудованная площадка для выгула собак. Есть также идея создания пруда - пусть профессионалы решают.

Большой потенциал у озера Бутыгино в районе третьего лесозавода. Город активно развивается в южном направлении, и Майская Горка скоро станет центром, а там есть прекрасное озеро с крепкими берегами. Оно может стать новой зоной отдыха и точкой притяжения горожан. У нас есть проект продления Московского проспекта. В случае реализации он даст выход к перспективным территориям под застройку и к самому озеру.

Вам предстоит руководить городом на протяжении пяти лет. Какую цель вы поставили себе в начале пути?

Дмитрий Морев: Сделать максимум возможного для Архангельска. Задать ему вектор развития, создать хорошо отлаженный механизм управления, большой пул проектов. Хотелось бы, чтобы людям в городе жилось комфортно, а мне было не стыдно ходить по его улицам.

Акцент

Фото: Иван Малыгин/РГ

Бесхозной земли не будет

Многие жители и гости Архангельска отмечают, что ему нужна хорошая регулярная уборка. Но в городе много "ничьих" территорий, за которые никто не отвечает. У Дмитрия Морева есть план по изменению ситуации:

- Организовать уборку бесхозных территорий мешали две проблемы - правовая и финансовая. Первую мы уже решили. С 2021 года заработает правовой механизм, который дает администрации города право взять на себя содержание таких участков.

Еще в прошлом веке в городе провели межевание таким образом, что около 50 процентов его территорий остались бесхозными. Они не поставлены на кадастровый учет и на баланс казны.

К примеру, дома отмежеваны по цоколю, а двор между ними - нет. В итоге его никто не убирает, он словно в безвоздушном пространстве.

Некоторые управляющие компании, понимая свою ответственность перед жильцами, берут на себя содержание бесхозных участков, хотя и не должны.

Сейчас администрация города определяет эти территории. Затем они будут переданы администрациям округов, которые через конкурсные процедуры отберут подрядчиков для содержания участков.

Тем временем

Малые скверы

В Архангельске благоустроят территории снесенных домов.

Глава города Дмитрий Морев распорядился найти 10 участков, освободившихся после сноса старых домов. На них будут воплощены проекты по созданию малых скверов.

- Мы решили не отдавать эти участки под точечную застройку, а благоустроить для жителей окрестных домов, - отметил Дмитрий Морев. - Создание малых скверов не потребует больших финансовых вложений. Все проекты пройдут общественное обсуждение.