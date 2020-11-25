Жители Петербурга стали получать "письма счастья" от ресурсоснабжающих организаций. Поставщики горячей воды и электричества потребовали от горожан доступа к приборам учета. А если проверяющих не пустят в квартиры, то жильцам обещают начислять плату за ресурсы с учетом повышающего коэффициента. При этом поверки приборов учета до начала января запрещены специальным постановлением правительства России, но поставщики ресурсов утверждают: их рейды по счетчикам это не поверки, а проверки и их проводить можно. Что происходит со счетчиками и можно ли не открывать двери, выясняла корреспондент "РГ".

Запрет на проведение поверок приборов учета был принят в апреле и действует он до 1 января 2021 года. Власти Санкт-Петербурга, городское управление Роспотребнадзора и прокуратура регулярно информировали горожан: никаких поверок до начала следующего года быть не может.

Несмотря на это, с середины осени подрядная организация от имени ТГК-1 начала рассылать уведомления по парадным с требованием пустить специалиста для проверки показаний счетчиков горячей воды. В случае недопуска специалиста гражданам обещают, что плату с них будут брать по нормативу, причем с повышающим коэффициентом. Аналогичные уведомления разместил в парадных "Петроэлектросбыт".

С вопросом, а как же быть с постановлением правительства России, "РГ" обратилась к поставщикам ресурсов. Обе компании прислали аналогичные ответы, из которых следует, что во время обходов квартир изучается, установлен ли в квартире прибор учета, достоверные ли данные передает потребитель, также сверяется номер счетчика. Про такие манипуляции в апрельском постановлении правительства России ничего не сказано.

Желание поставщиков ресурсов проверить, корректно ли граждане заполняют данные, понятно. Но есть проблема: ежесуточно в Петербурге фиксируется больше трех тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. Большинство заболевших лечится дома, в своих квартирах. Если они откроют дверь проверяющему, то тот имеет все шансы заразиться. С другой стороны, на самоизоляции сейчас сидят и пожилые люди, а также граждане с хроническими заболеваниями. Если проверяющий болен и сам этого не знает, то жильцы, впуская его в квартиру серьезно рискуют.

В ТГК-1 и "Петроэлектросбыте" "Российской газете" сообщили, что если человек в данный момент находится на самоизоляции, он не должен открывать дверь, чтобы не рисковать самому и не подвергать лишнему риску проверяющих. Гражданин через дверь может сообщить, что просит провести проверку позже, например, когда выздоровеет. Его мнение должно быть учтено и квартплату с учетом повышающего коэффициента ему пока пересчитывать не будут. Также оба поставщика ресурсов призывают звонить на горячие линии компаний, объяснять ситуацию и согласовывать дату прихода проверяющих.

Правда, как говорит адвокат Игорь Ким, даже если человек не болеет коронавирусом и у него нет хронических болезней, он имеет право не пускать в свою квартиру проверяющих.

- Законодательство гарантирует неприкосновенность жилища. Соответственно, гражданин имеет право к себе никого не пускать и не отчитываться о причинах. Если же жильцу из-за отказа открыть дверь пересчитают стоимость коммунальных услуг с учетом повышающего коэффициента, он вправе это оспорить, - подчеркнул эксперт.

Адвокат Александр Романов сообщил "РГ", что добиваться перерасчета можно разными способами. В частности, жилец, считающий, что его незаконно перевели на оплату по нормативу, может обратиться в управляющую компанию, в жилинспекцию и в прокуратуру. Также можно подать на ресурсоснабжающую компанию в суд.

- Затраты на иск будут минимальны, фактически человеку придется оплатить только почтовые расходы при отправке исковых заявлений. Иск о пересчете коммунальных услуг в данном случае подпадает под законодательство о защите прав потребителей, поэтому судебную пошлину платить не нужно, образцов заявлений достаточно в интернете. Поэтому, если вы уверены в своей правоте, то вполне можете добиться того, чтобы вам не только сделали перерасчет, но также выплатили компенсацию, - отметил Александр Романов.