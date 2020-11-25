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25.11.2020 18:31
Рубрика: Происшествия

Отец-террорист из Колпино объяснил мотивы своего поведения

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте мужчины, который накануне силой удерживал в квартире шестерых детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Она же впервые назвала личные данные обвиняемого - Денис Бельтюков, ему 38 лет.

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В ходе судебного заседания подтвердилась информация о том, что Бельтюков принимал некие лекарственные препараты, которые в его случае могли вызвать агрессивное и неадекватное поведение.

- Это было помешательство, - заявил Бельтюков, - таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем.

При этом мужчина рассказал, что раньше регулярно вечерами пил пиво, но уже больше месяца отказался от вредной привычки и в прошлую пятницу отметил пять недель без спиртного. В последнее время Денис не работал, хотя заявил, что он "суперсварщик". С его собственных слов, сначала хотел пройти курс лечение в дневном стационаре.

По версии следствия, Бельтюков полностью признал вину. Однако на суде он заявил, что детей силой не удерживал, они просто находились дома, и просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, накануне стало известно, что некий мужчина силой удерживает в съемной квартире шестерых тетей, троим из которых он биологический отец, а еще троим отчим. В течение нескольких часов Бельтюков угрожал убить детей ножом и топором, однако затем сдался полиции.

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