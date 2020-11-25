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25.11.2020 13:47
Рубрика: Происшествия

Потребовавшего зарплату петербуржца неделю били и насиловали работодатели

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские освободили из частного дома в поселке Сергиево мужчину, которого неделю удерживали в плену наниматели. Все это время мужчину избивали и насиловали.

Фото: iStock
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию обратился брат мужчины. Он рассказал, что его родственник находится в плену уже неделю.

Полицейские быстро установили адрес, зашли в дом и освободили пленника. Сейчас мужчина находится в больнице, его состояние тяжелое.

Установлено, что в конце октября мужчина увидел объявление о поиске разнорабочих, приехал по указанному адресу, договорился о сотрудничестве. До 17 ноября он работал на разных объектах, но наниматели не спешили с ним рассчитываться. Тогда мужчина потребовал денег, обещая в противном случае обращаться в различные инстанции. После этого у мужчины отобрали паспорт и мобильный телефон, заперли в доме, стали избивать и насиловать. Лишь через неделю он смог связаться с братом и сообщить о случившемся.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают, что задержаны трое мужчин 39, 44 и 24 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям "незаконное лишение свободы" и "насильственные действия сексуального характера".

В ближайшее время всем троим будет предъявлено обвинение, также суд изберет им меру пресечения.

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