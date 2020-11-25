С каким багажом Калининградская область подходит к 75-летнему юбилею

В следующем году Калининградская область отпразднует свой 75-летний юбилей. Новый субъект РСФСР был образован на территории бывшей Восточной Пруссии в 1946 году. История региона насколько уникальна, настолько и сложна. Первые переселенцы, приехавшие покорять незнакомый край, столкнулись с отсутствием жилья, железных дорог, важнейших объектов инфраструктуры. За несколько десятилетий они построили на руинах новые города.

Один из резидентов калининградской Особой экономической зоны — первая в России фабрика по производству инвалидных колясок с электроприводом "Обсервер". Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

После распада СССР и выхода из него Литвы Калининградскую область отделили от основной территории России государственные границы. Разорвались хозяйственные связи, пришлось срочно перестраивать экономику. Сложности закалили эксклав, по сей день сохраняющий статус пионера социально-экономических преобразований. Многие важные реформы, которые приобрели общероссийский масштаб, родились именно в Калининградской области.

Каково значение праздничной даты для жителей региона и всей страны, с каким багажом Калининградская область подходит к юбилею, рассказывает губернатор Антон Алиханов.

Антон Алиханов: Калининградскаяобласть считается пионеромв организации Особых экономическихзон в стране и до сих пор находитсяв авангарде экономических новелл Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Антон Алиханов: Каждый день рождения региона - это прежде всего напоминание о той цене, которую заплатила за нашу землю наша страна. Восточно-Прусская операция стартовала осенью 1944 года. Бои продолжались до победного взятия Кенигсберга 6-9 апреля 1945 года. А ожесточенные сражения в Пиллау (ныне Балтийске) и финальный десант советских войск на косу Фрише-Нерунг (современная Балтийская коса) завершились только в конце апреля.

В этой наступательной операции погибли 126 тысяч солдат и офицеров Красной армии и Балтфлота. От понимания того, сколько людей, прошедших Великую Отечественную войну, не дожили считаные недели и дни до Победы, сжимает сердце. Хочется быть достойными такого подвига. Память о нем всегда в наших сердцах, без привязки к круглым датам. Но в юбилей по традиции проходят памятные церемонии на братских могилах воинов.

Наш юбилей - это также история непростого послевоенного времени, история первых переселенцев. Это трудовые успехи и будни советских людей - наших родителей, дедушек и бабушек. Ближе к нашим дням - непростые перестроечные годы, знаменательные большими переменами. В том числе созданием здесь уникального по тем временам режима хозяйствования - Особой экономической зоны. К слову, Калининградская область считается пионером в организации ОЭЗ в нашей стране. И до сих пор, похоже, находится в авангарде подобных экономических новелл.

Каждый день рождения региона — это прежде всего напоминание о той цене, которую заплатила за Калининградскую землю наша страна

Три года назад мы провели "перезагрузку" законодательства об Особой экономической зоне, предложив инвесторам обновленный пакет льгот. Например, сниженные в несколько раз, до 7,6 процента, тарифы на страховые взносы. А сейчас эта опция включена в разработанный правительством России налоговый маневр для IT-отрасли всей страны.

Наш остров Октябрьский стал одним из двух первых в России Специальных административных районов. В числе первых мы внедрили режим электронных виз, начали реформу контрольно-надзорной деятельности. В общем, Калининградская область - это территория, которая не на словах, а на деле открыта всему новому, передовому, смелому.

Недавнюю реформу законодательства об ОЭЗ в Калининградской области, направленную на развитие высокотехнологичных производств, инициировали лично вы. Соответствуют ли результаты ожиданиям?

Антон Алиханов: На фоне макроэкономических проблем, в этом году усугубленных пандемией коронавируса, темпы прироста новых резидентов ожидаемо снизились. Особенно по сравнению с той динамикой, которую мы наблюдали в 2018 году сразу после обновления режима ОЭЗ.?Тогда реестр пополнили более 70 новых инвестпроектов с общим объемом инвестиций в 14,6 миллиарда рублей. До этого, для сравнения, ежегодно регистрировались 24-25 компаний. В прошлом году резидентов было 46, но по объему заявленных инвестиций, 11,5 миллиарда рублей, 2019-й не сильно уступал пилотному 2018-му.

В этом году мы зарегистрировали более 30 инвестпроектов, и большинство предпринимателей зашли в ОЭЗ уже в условиях пандемии. Они заявляют очень весомые - более девяти миллиардов рублей - инвестиции в ближайшие три года. Кроме того, резиденты последних трех лет намерены создать почти 15 тысяч новых рабочих мест. Для рынка труда, напряженного в условиях эпидемиологических ограничений, это очень хорошая перспектива.

Многие инвесторы действительно развивают высокотехнологичные наукоемкие производства, занимаются инжинирингом, IT. Собственно, и новые льготы ОЭЗ, и целый комплекс региональных программ по поддержке бизнеса направлены именно на этот сектор, не привязанный к природным ресурсам, отличающийся высокой добавленной стоимостью и достойной белой зарплатой.

Процесс формирования интеллектуальной экономики в регионе идет успешно. Ее создают и представители "старой" гвардии, как, например, ОКБ "Факел". Это уникальное производство c более чем 60-летней историей является одним из мировых лидеров в разработке двигателей для космических аппаратов.

Более десяти лет в регионе работают компании холдинга GS Group, создавшего на востоке области инновационные производства микрочипов и радиоэлектронных изделий. А знаменитый калининградский IT-бренд - компания "1 С-Битрикс" - в этом году заняла 11-е место в рейтинге 20 самых дорогих компаний Рунета по версии журнала Forbes.

Не может не радовать и стремительное развитие сферы инжиниринга. На базе Балтийского федерального университета имени Канта в 2017 году заработал Балтийский инжиниринговый центр машиностроения. В 2019 году швейцарская компания АВВ, которая специализируется на промышленной автоматизации и разработке решений для энергетики, открыла в Калининграде свой первый российский офис. Между прочим, в качестве возможных локаций швейцарский инвестор рассматривал порядка 15 российских городов.

Среди аргументов в пользу Калининграда были не только новые льготы ОЭЗ, но и наша региональная программа "Повышение мобильности трудовых ресурсов". Мы компенсируем работодателям расходы, связанные с переездом и обустройством в регионе необходимых специалистов, - в общей сложности до полумиллиона рублей на одного сотрудника. В программе могут участвовать представители сферы инжиниринга, IT-компании, производители лекарств и медицинских изделий, предприятия судо- и автомобилестроения, радиоэлектронной промышленности, сельского хозяйства.

Калининградская область является одним из немногих регионов РФ, год за годом демонстрирующих положительный миграционный прирост. Но жителям страны, рассматривающим российский эксклав как новое постоянное место жительства, известен, как правило, стандартный шаблонный набор преимуществ: близость к Европе, хорошие пляжи Балтийского моря, мягкая зима. Чем еще может похвастаться наш регион?

Антон Алиханов: В последние годы Калининградская область активно развивает социальную сферу. В рамках нацпроектов мы получили существенные федеральные средства на строительство детских садов, школ, домов культуры, ФОКов. Есть и исключительно калининградские инициативы. К примеру, в этом году регион первым в России ввел новую выплату для семей студентов и молодых специалистов - 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка.

Развивая федеральные решения, которые позволили снизить ставку по ипотеке до 6,5 процента, мы также помогаем калининградцам делать первые шаги к долгожданному новоселью. По программе "Семейная ипотека" в Калининградской области субсидируются проценты по ипотечному кредиту, взятому после рождения ребенка. В этом году получателями меры поддержки стали уже 300 семей.

Немаловажный фактор - возможности для всестороннего развития детей. В Калининградской области качественное образование, учитывающее таланты и индивидуальные особенности ребенка, доступно всем дошкольникам и школьникам - неважно, живут они в региональном центре или небольшом поселке.

Существенный скачок регион сделал благодаря нацпроекту "Образование". Сейчас на территории нашего небольшого субъекта работают 53 "Точки роста". Ребята, в том числе ученики сельских школ, на самом современном оборудовании изучают технологию, информатику, ОБЖ, занимаются в различных кружках. В ближайшие три года откроются еще 30 "Точек роста", причем в следующем году основной акцент будет сделан на физику, химию и биологию.

Кроме того, мы перестраиваем систему повышения квалификации учителей. Идея такова: специалисты, чьи подопечные демонстрируют блестящие результаты на государственной итоговой аттестации и всероссийской олимпиаде школьников, должны делиться опытом и знаниями с коллегами. Поэтому в текущем году калининградские учителя впервые получили служебные автомобили. С их помощью талантливые педагоги могут проводить мастер-классы в школах малых городов и сел.

Подчеркну: комфортную социальную среду мы создаем для всех жителей - и действительных, и потенциальных. Наша задача - сделать так, чтобы люди, родившиеся в нашем регионе (или по какой-то причине здесь оказавшиеся), захотели жить, учиться, работать, развиваться именно на территории Калининградской области.

В рамках регионального проекта"Большая перемена" школы получилислужебные машины, которыепозволят талантливым учителяммобильно перемещаться по регионуи делиться опытом с коллегами. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Что в социальной сфере еще необходимо подтянуть?

Антон Алиханов: Многое предстоит сделать, чтобы стали и доступнее, и качественнее услуги здравоохранения. Ограничения в этой сфере снимаем по двум направлениям: привлекаем либо воспитываем кадры и оснащаем медицинские учреждения оборудованием. Выплачиваем медикам при первом трудоустройстве от 300 тысяч до одного миллиона рублей, платим дополнительные стипендии студентам и ординаторам во время целевого обучения. Получив диплом и устроившись на первую работу, такой молодой специалист получает 200 тысяч рублей.

Со следующего года приступим к реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет планируем кардинально изменить инфраструктуру: отремонтировать районные больницы, поликлиники, оснастить их необходимым оборудованием, санитарным транспортом. Уже формируется сеть центров амбулаторной онкологической помощи с отделениями химиотерапии. Одно учреждение открылось на востоке области, в Гусеве, второе - в Центральной городской клинической больнице Калининграда. В 2022 году должен заработать Областной онкологический центр.

Если вернуться к вопросу о переселенцах, кстати, в прошлом году в Калининградскую область переехали 277 медиков из других регионов России и других стран. В этом году мы приняли 129 медиков и 117 педагогических работников.

В последние годы Калининградская область переживает настоящий туристический бум. Давайте подведем итоги. Сколько к нам приехало гостей? Изменился ли вклад туристической отрасли в ВРП?

Антон Алиханов: Сейчас на туризм приходится порядка двух процентов ВРП Калининградской области, или девять миллиардов рублей в денежном выражении. Доля невелика, но показательно растет. Что касается въездного туристического потока, по итогам прошлого года он составил 1,74 миллиона человек, из которых более 200 тысяч туристов - это иностранные граждане. В текущем году показатель ожидается на уровне 1,2 миллиона человек - меньше, чем в 2019-м, но все равно очень и очень неплохо в свете закрытия границ и эпидемиологических ограничений в апреле - июне.

Калининградская область уверенно входит в топ-10 наиболее популярных российских дестинаций. В 2019 году регион занял первое место в престижном конкурсе National Geographic Traveler Awards в номинации "Лучший российский экскурсионный отдых". В 2020 году мы стали первыми в рейтинге растущих мировых направлений в туризме TripAdvisor Best Travellers Choice.

Но почивать на лаврах, конечно, никто не собирается. Готовим стратегию развития туризма в Калининградской области на средне-долгосрочную перспективу - чтобы создать все условия для сохранения позитивной динамики с учетом последствий пандемии и турбулентности мирового экономического рынка. Среди основных целей - увеличение въездного туристского потока до двух миллионов человек и рост доли туризма в ВРП Калининградской области до 3,5 процента к 2025 году.

Пандемия, скорректировавшая туристические потоки, больно ударила по бизнесу по всей стране. Как в Калининградской области поддержали предпринимателей, пострадавших из-за ограничений?

Антон Алиханов: Регион встретил пандемию с хорошим запасом прочности, финансово устойчивым, с хорошей динамикой собственных доходов, управляемой структурой расходных обязательств, рекордно низким уровнем госдолга. Все это позволило предусмотреть в текущем году резерв в 2,8 миллиарда рублей, которые вместе с федеральной помощью обеспечили необходимыми ресурсами системы здравоохранения и поддержки бизнеса. В частности, на помощь предпринимателям мы направили почти полтора миллиарда рублей, из которых большую часть - 1,3 миллиарда - составили средства областного бюджета. Дополнительные меры поддержки граждан и экономики "вшиты" и в бюджет ближайших трех лет.

Регион встретил пандемию финансово устойчивым, с хорошей динамикой собственных доходов и управляемой структурой расходных обязательств

Так, мы стали одним из первых в стране регионов, учредивших прямые субсидии на компенсацию первоочередных расходов бизнеса - на заработную плату и аренду. Эти деньги получили почти три тысячи микропредприятий и ИП. Весной реализовали идею продуктовой карты. Калининградцы, потерявшие работу из-за эпидемиологических ограничений, могли за два месяца потратить десять тысяч рублей на покупку продуктов питания.

Новой для страны мерой поддержки стали и так называемые гранты для самозанятых. Около 600 граждан, потерявших работу, получили летом по 50 тысяч рублей на организацию собственного дела. В основном это парикмахеры, косметологи, представители строительной сферы.

Почти 300 предпринимателей подали заявки, и половина из них получили региональный льготный заем под 0,1 процента в год. Деньги представители пострадавших отраслей могут потратить на операционные расходы. Отдельную программу льготного кредитования запустили для производителей "антиковидной" продукции. Благодаря этому решению в мае в регионе заработало собственное лицензированное производство медицинских масок.

А летом регион запустил программу "Антикризис", направленную на поддержку рынка труда. Это уже более долгосрочные займы - на семь лет под один процент годовых.

Впрочем, не снижая усилий в борьбе с эпидемией, постепенно переходим от антикризисных мер - к плановым. На ближайшие пять лет в регионе к реализации готовятся порядка 500 проектов на общую сумму свыше 400 миллиардов рублей. Они потребуют не менее 20 тысяч новых рабочих мест. Будем работать над тем, чтобы эти планы осуществились.

Юбилейные планы

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Алексей Силанов, заместитель председателя правительства Калининградской области:

- Главные герои предстоящего юбилея - это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны становления нашей области, ветераны труда. В юбилей области, которую они подняли из руин и восстановили, святое дело - поздравить лично каждого, поблагодарить, помочь решить бытовые, социальные вопросы.

Задумали много образовательных проектов по истории нашей области: готовим всероссийскую конференцию, выставки, экскурсии. Хочется, чтобы подрастающее поколение знало историю своей земли, чтобы наша молодежь умела знаниями противостоять попыткам переоценки исторических фактов.

Долгожданное новоселье

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские обманутые дольщики получили ключи.

В Калининграде восстановили права 140 участников долевого строительства.

44 семьи получили квартиры в новом доме в Юго-Восточном микрорайоне. Проблему еще 96 дольщиков удалось решить благодаря достройке их проблемного дома на улице Александра Невского. И покупка новых квартир, и сдача объекта - результат совместной работы региональных властей и фонда жилищного и социального строительства.

Тест пройден

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

Эксклав вошел в топ-10 регионов по уровню цифровой грамотности.

Калининградская область вошла в десятку лидеров по итогам всероссийской акции "Цифровой диктант 2020". По результатам специального тестирования жителей регион набрал 7,71 балла по десятибалльной шкале. Наилучшие результаты (7,82 балла) продемонстрировали юные калининградцы в возрасте от семи до 13 лет и молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Средний показатель по стране, для сравнения, составил 7,25 балла.