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25.11.2020 14:36
Рубрика: Общество

Семь российских вузов объединились в арктический консорциум

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

В Мурманске подписано соглашение между семью федеральными университетами, которые создали научно-образовательный консорциум "Будущее арктической архитектуры и динамика климата".

Должны ли вузы снижать плату за обучение

Как сообщает пресс-служба университета "Синергия", первыми участниками консорциума стали Московский архитектурный институт (МАРХИ), Мурманский арктический государственный университет, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Уральский государственный архитектурно-художественный университет, Арктический государственный агротехнологический университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова и Арктический государственный институт культуры и искусств. В будущем состав участников будет расширяться.

- Из-за глобального потепления Арктическая зона России сегодня находится в зоне особого риска. Растет уровень моря, деградируют многолетние мерзлые грунты, что приводит к разрушению местной архитектуры, нарушению работы портов и инфраструктуры. Участники консорциума намерены сохранить имеющуюся застройку Арктического региона, развивать будущую городскую среду. Разрушения происходят более чем на трети арктической территории России, отмечает заведующий кафедрой "Архитектура экстремальных сред" МАРХИ Сергей Галеев. По его словам, нужен незамедлительный поиск беспрецедентных архитектурных решений.

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