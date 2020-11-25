Такая история может случиться с каждым: приезжаете вы на дачу, а там на участке поселился бездомный. Или же такой человек облюбовал ваш подъезд, или вы встретили бродягу во дворе, возле помойки, - и не смогли пройти мимо...

"Здравствуйте, я Сергей"

Мои друзья оказались в похожей ситуации. Поехали на выходные отдохнуть на дачу и увидели возле дома странную кучу из кусков фанеры и лапника. Из этой берлоги вылез молодой человек лет тридцати, дрожащий от холода, без куртки и шапки. Назвался Сергеем, сказал, что провел здесь две ночи, что его почему-то выкинули из электрички без куртки, в которой остались документы. Забегая вперед: затем эту версию он изменил, признавшись, что где-то пил, и пил крепко. Речь "подселенца" была правильной, но замедленной: то ли от холода, то ли еще по каким-то причинам. Сергей стал очень просить хозяев оставить его здесь же: за это он, мол, дрова им наколет.

Не помочь замерзающему и на вид обычному человеку (не классическому бомжу, от которого пахнет) дачники не смогли. Бедолагу пригласили в дом, накормили, дали теплую одежду. О случившемся рассказали соседям, вместе обсудили ситуацию. Решили скинуться и пока снять место в хостеле, а также отвезти в полицию на предмет отсутствия документов.

В отделении молодого человека "пробили" по базе данных. Выяснилось, что Сергей родом из Поморья, но нигде не зарегистрирован. Ничего криминального за ним не числилось. Далее молодого человека отвезли в хостел, снабдили продуктами и дали денег на покупку следующих.

Друзья позвонили в "Ночлежку" - крупнейшую благотворительную организацию Петербурга, занимающуюся помощью бездомным. Им порекомендовали для начала отправить Сергея в консультационный центр, где определят, какая помощь нужна, и расскажут, как ее получить. Но от этого варианта Сергей отказался, сославшись на то, что за ним должен заехать родственник с Урала. А через неделю Сергей исчез. Номер телефона, который он оставил, оказался несуществующим.

Жизнь без дома

- Очень хорошо, что помогли бездомному, и прежде всего - спасли от замерзания. Холод - страшный враг бездомных. Ошибка была сделана одна: Сергею дали деньги. Хотите помочь? Давайте продукты (особенно те, которые легко открыть и не нужно разогревать), воду в бутылках, практичную одежду, средства гигиены, жетоны на метро, проездную карточку "Подорожник", чтобы человек мог доехать до благотворительной организации, - комментирует ситуацию сотрудник "Ночлежки" Даниил Александров. - Деньги лучше не давать, так как наверняка они будут потрачены на спиртное. Оказавшись без крова над головой, пить начинают и те, кто раньше был трезвенником. Причин много: мороз, стресс, отчаяние и, главное, боль. Она бездомного сопровождает всегда: раны воспаляются, плохо с желудком, все тело ломит от того, что приходится лежать на жестком и так далее. А алкоголь - анестезирующее средство.

Как пояснил Даниил Александров, у человека, оказавшегося на улице, высокий индекс недоверия к окружающим. И от вас он тоже может ожидать подвоха. Бывает, что в благотворительную организацию не обращаются лишь потому, что боятся попасть в "рабочие дома". Так в народе называются нелегальные конторы, обещающие ночлег и еду за работу - тяжелейшую работу. Уйти из "рабочих домов" сложно: во-первых, некуда, во-вторых, организаторы забирают документы и не всегда отдают обратно.

Кто-то из бездомных скрывается от родных, знакомых, коллекторов. Самая частая причина бездомности - внутренняя трудовая миграция. Люди приезжают в Петербург на заработки, например на стройку, но в какой-то момент стройка замораживается, зарплата не выплачивается, человек остается без денег даже на дорогу домой. На втором месте - конфликты в семье, на третьем - обман и мошенничество с жилплощадью. Часто жертвами мошенников становятся пожилые люди. Не исключение и случаи, когда обманывают ближайшие родственники (например, бабушку, подписавшую дарственную на квартиру внукам, просто вывезли в сарай, расположенный в заброшенной деревне). Также без жилплощади часто остаются и те, кто вернулся из мест заключения.

Вовремя протянуть руку

- Многое зависит от того, сколько времени человек скитается. Чем дольше - тем меньше у него мотивация вернуться к нормальной жизни. Максимальный срок, который человек достаточно психологически безболезненно может провести на улице, - три месяца, - продолжает Даниил Александров. - Мы видим много примеров, когда к нашему ночному автобусу, в котором раздают еду, месяцами стекаются одни и те же люди. Они отлично знают, какую еще помощь мы можем предложить, но не обращаются за ней.

Но в "Ночлежке" знают очень много историй со счастливым концом. Например, в реабилитационном центре жил Юрий, оставшийся на улице после смерти супруги. Он имел два высших образования - филологическое и техническое. Сначала приходил ночевать в пункт обогрева (палатку), а когда освободилось место в реабилитационном центре - перебрался туда. Он смог начать жизнь заново: нашел хорошую работу и снял жилье.

- Главное - мотивация, стремление выбраться из ямы, в которой оказался. И если человеку вовремя протянуть руку помощи, его шансы на возвращение в нормальную жизнь будут достаточно велики, - считает Александров.

С каждым годом в Петербурге для людей, оставшихся на улице, делается все больше. Появляются новые пункты обогрева, дома ночного пребывания. Но всего этого пока недостаточно. Если подсчитать общее число мест для ночевок во всех заведениях - как государственных, так и благотворительных, - то на весь город не наберется и тысячи. Тогда как реальное число бездомных - во много раз больше. По статистике петербургских властей, меньше трех тысяч, но это официально зарегистрированные бездомные. Однако согласно данным "Ночлежки", по улицам мегаполиса скитаются больше 50 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба "Ночлежки"

Если хотите помочь бездомному

1. Спросите, нужна ли ему медпомощь (часты травмы, обморожения, общее переохлаждение организма, обострение хронических заболеваний). Если да - вызовите скорую помощь. Чтобы проконтролировать, довезли ли бездомного до стационара и оказали ли требуемую помощь, позвоните по телефону горячей линии комитета по здравоохранению (812) 635-55-77.

2. Если помощь медиков не нужна, спросите, что случилось. Предложите купить для него еды и питья. Дайте листовку с подробной инструкцией, куда и зачем может обратиться человек без определенного места жительства. Она есть на сайте "Ночлежки", напечатайте сразу несколько и носите с собой для раздачи бездомным.

3. Направьте (а лучше отвезите сами) его в организацию, помогающую бездомным. Например, в консультационную службу "Ночлежки" (Петербург, Боровая улица, дом 112 Б). Здесь оказывается комплексная помощь: социальных работников, юридическая, психологическая, помощь в восстановлении документов, получении полиса ОМС, регистрации, трудоустройстве и в конечном итоге - получении крыши над головой.

4. Можно направить в один из пунктов обогрева "Ночлежки". Это огромные палатки вместимостью 50 человек и более, в которых можно получить кров, еду, а если дежурят медики - врачебный совет. Адреса: Шкиперский проток, дом 18, корпус 6 (Васильевский остров) и Политехническая улица, дом 11 Б (станция метро "Площадь Мужества"). У "Ночлежки" также есть ночной приют с душем и прачечной возле станции метро "Обухово" (проспект Девятого Января, 8). Есть и государственные центры помощи. Работает один пункт обогрева при ГКУ "Центр учета и социального обслуживания" на Витебской Сортировочной улице, 36-40 (станции метро "Волковская", "Бухарестская"). Открыты дома ночного пребывания. В дома ночного пребывания и пункты обогрева пускают всех, но в государственных структурах социальные услуги (в том числе помощь с документами, направление на госпитализацию) оказывают только тем, кто был прописан в Петербурге.