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25.11.2020 15:55
Рубрика: Культура

В Мариинском театре состоялась мировая премьера сочинения Родиона Щедрина

Текст: Владимир Дудин
Мировая премьера "Приключений обезьяны" Родиона Щедрина по одноименному рассказу Михаила Зощенко "в память Майи Плисецкой, так любившей этот рассказ" состоялась в Концертном зале Мариинского театра под музыкальным руководством Валерия Гергиева.
Фото: Наталья Разина/Мариинский театр Фото: Наталья Разина/Мариинский театр
Фото: Наталья Разина/Мариинский театр

Самого 87-летнего композитора на премьере, против обыкновения, по понятной причине не было. Своей обожаемой супруге, с которой Родион Щедрин прожил больше полувека и которой не стало пять лет назад, композитор посвящал немало сочинений: среди них - пять балетов, опера "Не только любовь". В феврале прошлого года в Мариинском театре прозвучала скорбная "Месса поминовения", также посвященная выдающейся русской балерине Майе Плисецкой, которой в ноябре этого года исполнилось бы 95 лет.

Фото: Предоставлено Мариинским театром.
Мариинский театр поставил оперу Родиона Щедрина "Лолита"

Появление нового сочинения классика современной музыки поразило откровенно задиристым названием, выбивающимся из стилистики премьер последних десятилетий, где встречались эпические "Боярыня Морозова" и "Очарованный странник", сказочные "Рождественская сказка" и "Левша". Но по части притчевости новый опус продолжил излюбленное жанровое и философское направление Родиона Щедрина.

Рассказ Зощенко "Приключения обезьяны" Майя Михайловна любила не просто за его изящную словесность и сюжетную интригу, связанную с темой памяти о войне. Напомним, что именно из-за публикации этого рассказа в журнале "Звезда" в 1946 году писатель сильно пострадал, был подвергнут ждановской травле. Между тем музыка "Приключений обезьяны", если не считать эпизода взрыва бомбы в зоопарке и имитации страшного звука сирен во вступительном разделе, оказалась реалистической сказкой для детей и взрослых в духе, скажем, какого-нибудь "Крокодила" Чуковского. Родион Щедрин создал эффектную альтернативу "Пете и волку" Прокофьева.

Полное название нового опуса чуть длиннее - "музыкальное прочтение по одноименному рассказу М. Зощенко, концерт для рассказчика, трубы, валторны, флейты, арфы и двух исполнителей на ударных инструментах в сопровождении струнного оркестра и чембало в память Майи Плисецкой, так любившей этот рассказ". Вместо прокофьевского мальчика Пети здесь просветленный Алеша Попов (богатырские ассоциации). Он согревает обезьянку, сбежавшую из зоопарка, куда угодила бомба, угощает ее чаем. Вместо ворчливого дедушки - бабушка. У каждого персонажа - своя персональная инструментальная характеристика. Однако приключений у обезьянки намного больше, чем у пионера Пети, и все связаны они с борьбой за выживание в военное время. Закон выживания по принципу "хочешь жить - умей вертеться", применяя быстрый ум. Ведь на Востоке обезьяна символизирует смекалку, скорость реакции, гибкость мышления.

В финале музыкальной истории рассказчица в лице Полины Маликовой (Толстун) с гордостью в голосе поведала о том, что "обезьянка стала послушной, нос вытирает носовым платком". Щедрин с каким-то молодым задором сделал все для того, чтобы от слушания этой истории захватывало дух. Что говорить, если сам Валерий Гергиев не раз расплывался в улыбке, стоя за пультом. В арсенале художественных средств нового сочинения - фирменные ударные во всей широте спектра, квазицитаты, пародия на аккомпанированный речитатив из барочной оперы, азиатские мотивы и даже художественный свист в исполнении баритона Виктора Коротича. Виртуоз оркестровых эффектов, Щедрин сделал все для того, чтобы оркестр Мариинского театра переливался всеми красками.

Фото: Виктор Васенин
Большой и Мариинский театры отмечают юбилей Майи Плисецкой

Премьера "Приключений обезьяны" была дана в обрамлении "Торжественной увертюры" (1982) Щедрина, в которой композитор, используя средства Вагнера вперемешку с латиноамериканскими и древнерусскими ритмами, от души повеселился на тему нравоучений громокипящего официоза, и Четвертого фортепианного концерта Бетховена. 22-летний лауреат Конкурса Чайковского, японец Мао Фудзита исполнил Бетховена нежнейшим, акварельным моцартовским звуком, дав почувствовать, как важны в нашей непростой жизни нетривиальные подходы, быстрота реакции и смекалка.

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