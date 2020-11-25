В НАО мужчина застрелил 29-летнего сына за отказ выключить музыку

В поселке Нельмин-Нос Ненецкого округа правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего 29-летнего сына.
Как сообщает СК региона, молодой человек получил огнестрельное ранение в спину, которое оказалось смертельным.
По данным следствия, отец поссорился с сыном, потому что тот не хотел выключать музыку. Подозреваемый взял свое охотничье ружье и выстрелил. Пострадавший скончался на месте.
Задержанный сознался в убийстве, суд в ближайшее время изберет ему меру пресечения. Следствие назначило экспертизы, допрашивает свидетелей и уточняет все обстоятельства трагедии.