В Новой Ладоге появится музей Суворова

В Новой Ладоге откроется музей Суворова. Экспозиция будет посвящена пребыванию полководца в городе, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Новой Ладоге Александр Суворов прожил с 1763 по 1768 годы, здесь он командовал Суздальским пехотным полком.

Именно это подразделение первым испытало практику знаменитых военных переходов Суворова. Например, когда полку понадобилось отправиться на учения в Ригу, большая часть бойцов добралась туда не за месяц, как предписывалось, а за 14 дней. А Суворов и вовсе прибыл в составе подразделения, которое успело добраться за восемь суток. Для XVIII века это был рекорд.

Находясь в Новой Ладоге Суворов составил "Полковое учение", фундаментальный труд, где были собраны основные правила по боевой подготовке войск. Именно на основе этой работы Суворов впоследствии написал свою знаменитую "Науку побеждать".

В экспозиции музея будут представлены ранние портреты Суворова, материалы об истории Суздальского пехотного полка.